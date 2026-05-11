Završetak radova na Kovinskom mostu pre početka zimske sezone

KOVIN – Vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak obišao je danas radove na rehabilitaciji mosta preko reke Dunav na državnom putu IB reda broj 14, na deonici Smederevo-Kovin i tom prilikom je istakao da je zadovoljan dinamikom izvođenja radova.

Iako je ugovoreni rok za završetak radova mart 2027. godine, „Putevi Srbije“ u svakodnevnoj saradnji sa izvođačem i nadzornim organima, prateći dinamiku radova, očekuju da se radovi završe pre početka zimske sezone, saopšteno je iz tog preduzeća.

Navodi se da, pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata radove unutar i sa spoljne strane sanduka Kovinskog mosta.

Kovinski most je dug 1,4 km, od čega 1,2 km čini čelična konstrukcija, dok 2×100 m čini prilazna betonska konstrukcija.

Za ojačanje čelične konstrukcije mosta, što je najznačajni deo radova, predviđena je ugradnja 500 tona čelika.

Radiće se i kompletna antikoroziona zaštita čelične konstrukcije mosta, što podrazumeva skidanje postojeće farbe peskarenjem i nanošenje slojeva farbe u sistemima zaštite C3, C4 i C5.

Ceo asfaltni zastor zajedno sa hidroizolacijom će biti uklonjen i zamenjen novim slojem hidroizolacije i asfalta u dva sloja.

Planira se i kompletna zamena pešačke i odbojne ograde, kao i postavljanje nove rasvete.