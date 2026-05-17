Tradicija, vera i zajedništvo: Fudbaleri Železničara posetili manastir Đurđevi stupovi uoči gostovanja u Novom Pazaru

PANČEVO / NOVI PAZAR – Fudbaleri Železničara iz Pančeva danas od 17 časova igraju meč pretposlednjeg kola Superlige Srbije protiv Novog Pazara.

Nakon istorijskog uspeha i zvaničnog obezbeđivanja plasmana u evropska takmičenja, ekspedicija pančevačkog kluba iskoristila je odlazak na ovo teško gostovanje za posetu jednoj od najvećih srpskih svetinja – manastiru Đurđevi stupovi.

Stručni štab i igrači su uoči meča potražili mir, a poseta manastiru protekla je u znaku tri ključne vrednosti koje krase ovaj tim tokom cele sezone: tradicije, vere i zajedništva. Kao simboličan poklon, domaćinima u manastiru uručen je beli klupski dres sa ponosno istaknutim logotipom UEFA Lige konferencija, takmičenja u kojem će Pančevci braniti boje Srbije od predstojećeg leta!

(Pancevac/S.L)