 Bogat program Narodnog muzeja za „Mesec muzeja 2026”

PANČEVO – Narodni muzej Pančevo i ove godine tradicionalno obeležava Međunarodni dan muzeja (18. maj) i Evropsku noć muzeja kroz manifestaciju „Mesec muzeja”. Sinoć je u prepunom muzeju svečano otvorena Noć muzeja, čime je zvanično otpočeo bogat jednomesečni program ispunjen izložbama, koncertima, književnim večerima i radionicama koje će trajati tokom celog maja.



„Prisustvo” Lidije Živković očaralo publiku na otvaranju

Centralni događaj svečanog otvaranja manifestacije bilo je predstavljanje samostalne izložbe arhitekte i svestrane umetnice Lidije Živković pod nazivom „Prisustvo”.

Likovna kritičarka Maja Živanović istakla je u recenziji da autorka uvodi publiku u sofisticirani svet apstraktno-asocijativnih prizora sa dominantnim zlatnim tonovima. Kroz dinamične teksture i motive stvoren je osećaj treće dimenzije koji slavi život i budnost.

„Ono što zapravo postoji u kategoriji vremena u našim životima je sadašnji trenutak. Ovde i sada je jedino mesto gde se život odvija, polje istinske kreativnosti. Zlato je nosilac svetlosti, a plava boja simboliše dubinu i prostor tišine”, izjavila je autorka Lidija Živković, pozivajući posetioce na svesno bivstvovanje.

Izložba će za sve posetioce biti otvorena do 5. juna 2026. godine.





Maj ispunjen tradicijom, umetnošću i muzikom

Narodni muzej Pančevo je u saradnji sa lokalnim udruženjima i školama pripremio raznovrstan program za sve generacije koji se nastavlja tokom celog meseca:



Izložbe i tradicija

Tokom celog maja: Izložba polaznika Radionice i škole starih umetničkih tehnika (obnova starih pozlaćenih ukrasnih ramova).

Svake subote (16, 23. i 30. maj) od 17:00 do 21:00: Radionica starih zanata „Nakit kroz epohe”.

Postavka u toku: Izložba „Čuvari srpske baštine iz kolekcije Dejana Kragića”.

Sreda, 20. maj (11:00–13:00): Humanitarna izložba u organizaciji OŠ „Mara Mandić” Pančevo.



Književni program

Utorak, 19. maj u 19:00: U Svečanoj sali održaće se promocija knjige „Andrić, Crnjanski, Pekić” autora dr Milana Orlića. O ovom delu će sa autorom razgovarati Darko Ješić.

Subota, 23. maj u 18:00: Promocija knjige „Pančevo pamti” i 8. broja časopisa „Svetionik” (Književni klub „Gornji grad”).



Muzički i scenski program

Subota, 23. maj u 11:00: Festival „Raspevano proleće” u organizaciji Muzičkog centra Pančevo.

Subota, 30. maj u 20:00: Koncert klasične gitare Pavla Žarkića u organizaciji udruženja Artefona.

Uspešan start manifestacije

Prve večeri programa, pored otvaranja centralne izložbe, posetioci su uživali u obeležavanju Svetskog dana plesa sa Pančevačkim lavicama, kao i u dinamičnoj Džez i rok večeri koja je trajala do kasno u noć. Muzej je još jednom potvrdio status glavnog čvorišta kulturnog života grada.

Ulaz na sve događaje u okviru manifestacije „Mesec muzeja” je besplatan.

(Pančevac/S.L)

BONUS VIDEO