 Bogat program Narodnog muzeja za „Mesec muzeja 2026”

14:59
17.05.2026
PANČEVO – Narodni muzej Pančevo i ove godine tradicionalno obeležava Međunarodni dan muzeja (18. maj) i Evropsku noć muzeja kroz manifestaciju „Mesec muzeja”. Sinoć je u prepunom muzeju svečano otvorena Noć muzeja, čime je zvanično otpočeo bogat jednomesečni program ispunjen izložbama, koncertima, književnim večerima i radionicama koje će trajati tokom celog maja.
„Prisustvo” Lidije Živković očaralo publiku na otvaranju
Centralni događaj svečanog otvaranja manifestacije bilo je predstavljanje samostalne izložbe arhitekte i svestrane umetnice Lidije Živković pod nazivom „Prisustvo”.
Likovna kritičarka Maja Živanović istakla je u recenziji da autorka uvodi publiku u sofisticirani svet apstraktno-asocijativnih prizora sa dominantnim zlatnim tonovima. Kroz dinamične teksture i motive stvoren je osećaj treće dimenzije koji slavi život i budnost.
„Ono što zapravo postoji u kategoriji vremena u našim životima je sadašnji trenutak. Ovde i sada je jedino mesto gde se život odvija, polje istinske kreativnosti. Zlato je nosilac svetlosti, a plava boja simboliše dubinu i prostor tišine”, izjavila je autorka Lidija Živković, pozivajući posetioce na svesno bivstvovanje.
Izložba će za sve posetioce biti otvorena do 5. juna 2026. godine.
Maj ispunjen tradicijom, umetnošću i muzikom
Narodni muzej Pančevo je u saradnji sa lokalnim udruženjima i školama pripremio raznovrstan program za sve generacije koji se nastavlja tokom celog meseca:
Izložbe i tradicija
Tokom celog maja: Izložba polaznika Radionice i škole starih umetničkih tehnika (obnova starih pozlaćenih ukrasnih ramova).
Svake subote (16, 23. i 30. maj) od 17:00 do 21:00: Radionica starih zanata „Nakit kroz epohe”.
Postavka u toku: Izložba „Čuvari srpske baštine iz kolekcije Dejana Kragića”.
Sreda, 20. maj (11:00–13:00): Humanitarna izložba u organizaciji OŠ „Mara Mandić” Pančevo.
Književni program
Utorak, 19. maj u 19:00: U Svečanoj sali održaće se promocija knjige „Andrić, Crnjanski, Pekić” autora dr Milana Orlića. O ovom delu će sa autorom razgovarati Darko Ješić.
Subota, 23. maj u 18:00: Promocija knjige „Pančevo pamti” i 8. broja časopisa „Svetionik” (Književni klub „Gornji grad”).
Muzički i scenski program
Subota, 23. maj u 11:00: Festival „Raspevano proleće” u organizaciji Muzičkog centra Pančevo.
Subota, 30. maj u 20:00: Koncert klasične gitare Pavla Žarkića u organizaciji udruženja Artefona.