Pesma Evrovizije: Bugarska je pobedila, Srbija na 17. mestu

Sa ukupno 516 poena Bugarska je pobedila na ovogodišnjem 70. jubilarnom izdanju „Pesme Evrovizije“.

Za najbolju pesmu Evrope glasovima žirija i publike izabrana je „Bangaranga“ koju je izvela bugarska pop zvezda DARA. Dara nije krila sreću zbog pobede, pa je pala na kolena čim je proglašen pobednik.

Na 2. mestu našao se Izrael sa pesmom Michelle, a na 3. poziciji predstavnica Rumunije s numerom Choke me. Najboljih pet zaokružuju Australija i Italija na 4. i 5. mestu.

Predstavnici Srbije, grupa Lavina, zauzeli su 17. mesto među ukupno 35. zemalja koje su se takmičile ove godine.

U finalu 70. Pesme Evrovizije, u Bečkoj gradskoj dvorani u Beču, nadmetalo se 25 pesama — pet direktnih finalista (velika četvorka + domaćin) i 20 zemalja koje su svoje mesto izborile kroz dva polufinala