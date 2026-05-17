 Hristina Dimitrijevski bronzana u Vojvodini, obezbeđen plasman na Prvenstvo Srbije

Na Prvenstvu Vojvodine za starije dečake i devojčice, koje je danas, 16. maja, održano u Stepanovićevu, Džudo klub „Dinamo“ iz Pančeva ostvario je stoprocentan učinak. Pančevački klub nastupio je sa jednom takmičarkom i uspeo da obezbedi još jedno vredno odličje za svoj bogati klupski bilans.

Bronzanu medalju osvojila je talentovana Hristina Dimitrijevski, koja se takmičila u konkurenciji mlađih devojčica u kategoriji do 40 kilograma.

Nakon sjajnih borbi na vojvođanskom tatamiju, Hristina je zauzela treće mesto i tako potvrdila visok nivo forme.

Ovim rezultatom i osvojenim trećim mestom, mlada pančevačka džudistkinja zvanično je obezbedila i plasman na predstojeće Prvenstvo Srbije. Nacionalni šampionat biće održan već narednog vikenda, 23. maja u Beogradu, gde će Hristina braniti boje svog kluba i grada u borbi za titulu najbolje u državi.

