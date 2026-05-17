Vrhunski poslastičar Dejan Veljin održao master klas u Pančevu

Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović” u Pančevu ugostila je svog bivšeg učenika i priznatog glavnog šefa poslastičara Dejana Veljina. On je u kabinetu za praktičnu nastavu održao ekskluzivni master klas namenjen budućim kulinarskim i poslastičarskim stručnjacima, prenosi RTV Pančevo.

Francuske tehnike i moderna verzija tradicije

Fokus edukacije bio je na pripremi klasičnih francuskih poslastičarskih tehnika, sa posebnim akcentom na savremenu interpretaciju tradicionalne princes krofne – poznatu pod nazivom šu (choux). Tokom predavanja i demonstracije, Veljin je učenicima preneo ključna znanja o važnosti preciznosti, postizanju savršenih tekstura i modernim vizuelnim pristupima u izradi slatkih delikatesa.

Sinergija kuvara i poslastičara za vrhunske rezultate

Događaj je organizovao nastavnik Siniša Naumović u saradnji sa koleginicama iz stručnog veća. Pored budućih poslastičara, u master klasu su aktivno učestvovali i učenici sa smera za kuvare. Ova interresorna saradnja omogućila je širu razmenu iskustava unutar školske kuhinje.

Nastavnički tim je istakao da je praktični rad sa dokazanim stručnjacima iz industrije neprocenjivo iskustvo za mlade talente. ETŠ „Paja Marganović” ovim kontinualno potvrđuje status škole koja uspešno školuje vrhunske kadrove za domaću i međunarodnu gastronomsku scenu.

(Pančevac/RTV Pančevo)