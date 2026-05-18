Pažnja: Bliži se Wine Weekend!

Manifestacija koja je privukla veliku pažnju sugrađanki i sugrađana, kao i brojnih gostiju iz zemlje i inostranstva – Wine Weekend – ubrzo će ponovo biti održana u Narodnoj bašti.

Organizatori iz TOP-a obratili su se javnosti:

– Dragi vinoljupci, pre tri godine smo imali samo viziju i ljubav prema vinu. Danas, zahvaljujući vama, imamo tradiciju. Pančevo Wine Weekend vraća se treći put i ne možemo biti ponosniji. Spremamo vam sjajan vinski spektakl po uzoru na prethodna dva, sa mnogo novih izlagača, vinarija sa fantastičnim vinima, ali i stare već poznate izlagače sa čijim vinima ste bili oduševljeni. Uskoro otkrivamo koje će to vinarije i muzičari uveličati program ove godine. S kim delite prvu bocu na festivalu?

Pokrovitelj manifestacije je Grad Pančevo.

