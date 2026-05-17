Železničar i Novi Pazar odigrali nerešeno 2:2

Fudbaleri Železničara remizirali su sa Novim Pazarom na gostovanju rezultatom 2:2 u 36. kolu Superlige Srbije.

Pančevački tim je do boda stigao posle zaostatka 0:2, golovima Janka Jevremovića u 76. minutu i Nikole Jovanovića u petom minutu nadoknade.

Trener Radomir Koković je za ovu utakmicu promešao karte i na teren od prvog minuta poslao čak osmoricu igrača mlađih od 21 godine.

Domaći tim je od starta zaigrao bolje, već u petom minutu je šansu imao Davidović, da bi u devetom Camaj doneo prednost Pazarcima.

Taj rezultat je ostao na snazi do 58. kada je Alilović u kontri duplirao vođstvo Novog Pazara.

Činilo se tada da će pobeda pripasti ekipi Nenada Lalatovića, ali se Železničar nije predavao.

Koković je sa četiri izmene u 64. minutu prodrmao tim i od tada je krenula znatno kvalitetnija predstava.

Jevremović je u 76. posle asistencije Vasijua smanjio zaostatak i najavio potpuni povratak koji se dogodio u petom minutu nadoknade.

Jusif je bacio aut duboko u šesnaesterac Pazara, lopta je na drugoj stativi stigla do Jovanovića koji je zatresao mrežu za konačnih 2:2.

Samo nekoliko trenutaka ranije domaćin je ostao sa desetoricom na terenu zbog isključenja Brunčevića.

Železničar na četvrtom mestu ima 58 bodova. U poslednjem kolu dočekuje Čukarički.

