Vršački đaci u akciji: Predstavljen Volonterski centar

VRŠAC — Sa ciljem da mlade upozna sa značajem aktivizma i njihovog aktivnijeg uključivanja u društveni život grada, Dom omladine Vršac održao je uspešnu prezentaciju Volonterskog centra Vršac učenicima Školskog centra „Nikola Tesla“.

Tokom ovog susreta, vršački srednjoškolci su imali priliku da iz prve ruke saznaju više o dosadašnjim uspešnim programima i akcijama Volonterskog centra. Predstavnici Doma omladine predočili su im konkretne mogućnosti za učešće u predstojećim volonterskim akcijama, edukativnim radionicama i različitim manifestacijama koje su kreirane specijalno za mlade.

Na prezentaciji su posebno istaknute brojne prednosti dobrovoljnog rada. Pored toga što volontiranje direktno doprinosi sticanju novih praktičnih znanja, veština i neprocenjivog iskustva, ono igra ključnu ulogu u širenju mreže poznanstava. Istovremeno, kroz ovakve aktivnosti kod mladih se intenzivno razvijaju osećaj društvene odgovornosti, solidarnosti i timski duh.

Iz Doma omladine Vršac uputili su veliku zahvalnost učenicima i profesorima Školskog centra „Nikola Tesla“ na izuzetno srdačnom prijemu, pažnji i velikom interesovanju koje su pokazali tokom predavanja. Oni su takođe poručili da će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem sličnih aktivnosti koje su usmerene ka osnaživanju omladine i njihovom pozicioniranju kao važnih stubova lokalne zajednice.

(Pančevac/Grad Vršac)