Vrtić „Danfot“ u Beloj Crkvi dobija novu stolariju: Uskoro upis novih mališana

22.05.2026

U vrtiću “Danfot” u Beloj Crkvi u toku su radovi na zameni stolarije .Ovaj projekat energetske efikasnosti obezbediće znatno bolju izolaciju i dugoročne uštede kako najavljuje Rumenka Negrojević direktorka predškolske ustanove „Anđelka Đurić“ .

Posle planirane eksurzije predškoci sa svojim vaspitačima uvežbavaju program koji će izvesti pred publikom. Završna priredba ,ujedno najlepši ispraćaj radne godine zakazana je za jun.

Krajem maja počinje upis dece u sve vrtiće na teritoriji Bele Crkve za narednu školsku godinu. Kao deo društvene zajednice, sva deca učestvuju na Belocrkvanskom karnevalu, koji se tradicionalno održava poslednje nedelje juna.

(BCinfo)

