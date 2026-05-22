5. Božanstveni bazar 29. maja: Unikatni pokloni, održiva moda i humanost

PANČEVO – Kreativni studio „Kaleidoskop“ i „Galleria caffe“ najavili su peto, jubilarno izdanje „Božanstvenog bazara“, koje će se održati u petak, 29. maja, od 17 do 23 časa.

Živopisna manifestacija i zagarantovano dobar večernji provod očekuju vas u prelepoj bašti kafića na adresi Dr Svetislava Kasapinovića 3 u Pančevu. Ulaz za sve posetioce je besplatan.

Ono što je 2025. godine započelo kao intimno hand-made okupljanje u dvorištu, danas slavi svoj mali jubilej. Peti po redu Božanstveni bazar prerastao je u prepoznatljivu tradiciju i idealnu priliku za pronalaženje autentičnih, unikatnih poklona sa potpisom domaćih autora.

Kreativni sadržaj bazara: Od Niša do Pančeva

Manifestacija ove godine okuplja pažljivo odabrane lokalne autore, prepoznatljive brendove iz Beograda, kao i specijalnog gosta-izlagača koji dolazi pravo iz Niša.

Prostor je podeljen na nekoliko atraktivnih zona:

Srce bazara (Dvorište): Centralni deo otvorenog prostora ispuniće štandovi malih brendova i kreativaca. Posetioci će moći da kupe unikatni nakit, autorsku keramiku, ručno rađene sveće, prirodnu kozmetiku, cegere, unikatne tašne, kao i originalne ilustracije i slike. Posebno osveženje ove godine čine i dva poljoprivredna gazdinstva sa kvalitetnim domaćim proizvodima.

Zona održive mode: Za sve ljubitelje ekološki svesnog stila, iz Beograda stiže „Iskra“ sa svojom kolekcijom unikatne, apsajklovane (upcycled) i second-hand garderobe.

Zona osveženja: U prijatnom zatvorenom ambijentu „Galleria caffe-a“, gosti mogu da naprave predah i uživaju u bogatoj ponudi pića i vrhunskih poslastica.

Humanitarni kutak sa plemenitim ciljem

Božanstveni bazar od samog početka neguje solidarnost, pa i ovog puta zadržava svoj prepoznatljivi humanitarni karakter. Tradicionalni gosti manifestacije biće Udruženje „Zvuci srca“ i Udruženje „Na pola puta“. Posetioci će imati priliku da kupovinom kreativnih proizvoda, koje članovi ovih udruženja sami izrađuju u svojim radionicama, direktno podrže njihov rad i inkluziju.

Provedite petak veče u inspirativnom okruženju, podržite male domaće proizvođače i izaberite unikatne detalje koji prave razliku!

