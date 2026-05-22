Koncert KUD-a „Banatski vez“ u Kulturnom centru Pančeva: „Dolovo svome gradu“

Kulturno-umetničko društvo „Banatski vez“ iz Dolova organizuje koncert folklora pod nazivom „Dolovo svome gradu“, koji će biti održan u subotu, 23. maja u 18 sati, u Velikoj sali Kulturnog centra Pančeva.

Pored domaćina, na koncertu će nastupiti i gosti – Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ iz Brčkog i Kulturno-umetničko društvo „Moravac“ iz Gornjeg Vidova, pa publiku očekuje veče ispunjeno tradicionalnim igrama, pesmom i bogatstvom folklorne baštine iz različitih krajeva.

Predsednica KUD-a „Banatski vez“, Dragana Pendić, kaže za „Pančevac“ da je iza društva godina bez koncerata u samom Dolovu, ali ne i bez rada i nastupa.

– Prošla godina prošla je bez koncerata u našem mestu, jer je zbog građevinsko-tehničkih problema sala u Domu kulture van upotrebe. Ipak, vredno smo radili tokom cele godine i učestvovali na svim dešavanjima i manifestacijama koje su karakteristične za naše selo – kaže Pendićeva.

Kako ona ističe, članovi društva nastupali su i van svog mesta, predstavljajući Dolovo širom Srbije, ali i van granica zemlje.

– Gostovali smo na nekoliko festivala širom Srbije, kao i kod naših prijatelja gostiju iz Brčkog. Takva druženja i razmene iskustava mnogo znače našim članovima, posebno mlađima – navodi ona.

Posebno raduje, dodaje, činjenica da interesovanje dece za folklor ne jenjava.

– Zahvaljujući predanom radu i poverenju roditelja, broj novih malih članova svakog meseca je sve veći. To nam daje dodatnu snagu i potvrdu da ono što radimo ima smisla – kaže predsednica društva.

Publiku u Pančevu očekuje raznovrstan program, sa igrama iz više krajeva Srbije i regiona.

– Repertoar će biti raznolik. Zajedno sa našim gostima pokazaćemo svu lepotu i različitost igara iz pojedinih delova naše divne zemlje – poručuje Dragana Pendić.

Ona se zahvalila svima koji su pomogli organizaciju koncerta i izrazila nadu da će publika uživati u programu.

(Pančevac/J. Filipović)

