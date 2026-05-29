Časni pojas presvete Bogorodice biće do 5. juna: Svetinja zbog koje hiljade ljudi ovih dana dolaze

Patrijarh srpski Porfirije izjavio je da će Časni pojas presvete Bogorodice ostati u beogradskom Hramu Svetog Save do petka 5. juna.

„Blaga vest našega starca Jefrema, a to je da, s obzirom da braćo i sestre dragi, toliko i pokazujete toliku ljubav prema Presvetoj Bogorodici i ne žalite vremena i truda po ovom suncu da stojite napolju, blaga vest za vas je da će pojas Presvete Bogorodice ostati do sledećeg petka“, rekao je patrijarh srpski tokom predavanja igumana vatopedskog Jefrema u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru u sredu uveče.

Prethodno je saopšteno iz SPC da će Pojas presvete Bogorodice na molbu patrijarha srpskog Porfirija ostati u Hramu Svetog Save u Beogradu do 1. juna zbog velikog interesovanja vernika koji već danima u nepreglednim kolonama dolaze da vide svetinju.

Iguman svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem blagoslovio je da Pojas presvete Bogorodice, koji je trebalo da bude u Beogradu do 29. maja, produži boravak do sledećeg petka.

Pojas presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je 20. maja u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu. Svetinja je proneta zatim beogradskim ulicama tokom Spasovdanske litije da bi potom bila izložena u Hramu Svetog Save na Vračaru.

Pojas presvete Bogorodice se vekovima čuva u Vatopedu na Svetoj Gori i veoma se retko iznosi van manastirskih zidina. Pojas presvete Bogorodice je njen lični predmet koji se čuva u manastiru Vatopedu, podeljen je u tri dela i predstavlja jedinstvenu svetinju opstalu iz ovozemaljskog života Majke Božje.

Prema predanju, Pojas od kamilje dlake satkala je sama Bogorodica, a prilikom njenog vaznesenja na nebesa, predala ga je apostolu Tomi.

Časni pojas prešao je u srpske ruke kada je Sveti knez Lazar oko 1.330. godine porazio bugarsku vojsku, a 10 godina kasnije ga je poklonio manastiru Vatoped i od tada se Pojas čuva u oltaru katolikona – sabornog hrama manastira.

Postoje stotine svedočanstava o isceljenjima ili dobijanju poroda onih koji su sa verom i molitvom pristupili Čudesnom pojasu presvete Bogorodice.

