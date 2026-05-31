Vučić na svečanosti povodom Dana policije: Vi ste stub države, štitite vrednosti našeg društva”

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije obeležilo je danas svoju slavu Duhove, koji se ujedno proslavljaju i kao Dan ministarstva i Dan policije. Centralni događaj organizovan je u formi svečane akademije u Palati Srbija, a manifestaciji je prisustvovao i predsednik Republike Aleksandar Vučić.

Zvanični deo programa počeo je državnom himnom „Bože pravde“ u izvođenju hora, nakon čega je predsedniku Vučiću svečani raport predao komandant Žandarmerije, pukovnik Radoslav Repac.

Prisustvo najviših državnih zvaničnika

Obeležavanju ovog značajnog datuma prisustvovao je kompletan državni i vojni vrh Srbije. Među visokim zvanicama na akademiji su bili:

Ivica Dačić, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova

Prof. dr Đuro Macut, predsednik Vlade Republike Srbije

Zlatibor Lončar, Adrijana Mesarović i Snežana Paunović, ministri u Vladi Srbije

Dragan Vasiljević, direktor policije

Događaju su takođe prisustvovali brojni pripadnici MUP-a, visoki oficiri i predstavnici Vojske Srbije, kao i gosti iz regiona.

Dodela odlikovanja

U okviru svečane akademije povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, najzaslužniji pripadnici MUP-a nagrađenu su zlatnim, srebrnim i bronzanim medaljama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dodelio je zlatnu medalju za zasluge kriminalističkom inspektoru u Grupi za borbu protiv teških oblika kriminala i kriminalnih grupa u odeljenju kriminalističke policije Jovanu Radiću, zlatnu medalju za posvećenost službi pukovniku policije Lazi Puriću, načelniku Odeljenja za obezbeđenje u Jedinici za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, kao i zlatnu medalju za hrabrost majoru policije Darku Dujkoviću, šefu Odseka za pripremu i obuku u Upravi kriminalističke policije.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić dodelio je srebrnu medalju za zasluge majoru policije Stevanu Vukoviću, načelniku Odeljenja za ispitivanje eksplozija, požara i havarija u UKP, srebrnu medalju za posvećenost službi poručniku policije Draganu Stojkoviću, komandiru tima specijalističke čete u beogradskoj Žandarmeriji, kao i srebrnu medalju za hrabrost policajcu Nemanji Bogičeviću, policajcu u ispostavi za dežurstvo Policijske upravu u Kragujevcu.

Direktor Policije Dragan Vasiljević dodelio je bronzanu medalju za zasluge vodniku prve klase policije Milanu Markoviću, policajcu u stanici granične policije Mali Zvornik, bronzanu medalju za posvećenost službi majoru policije Branislavu Radojeviću, zameniku 1. operativnog bataljona Posebne jedinice Policijske brigade, kao bronzanu medalju za hrabrost mlađem vodniku, vatrogascu-spasiocu Ognjenu Boškoviću.

Obraćanje Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije.

“Hvala svima što se danas ovde. Dragi pripadnici policije i MUP-a, vi ste stub države, od Jakova Nenadovića do danas. Nikada nikoga niste zadužili, a svima ste krivi. Takav ste poziv izabrali, poziv za hrabre, odlučne, na one koji nemaju prava na suzu, ali koji znaju da od njih životi ljudi zavise”, rekao je Vučić.

Dodao je da je “policija u uvek tu da zaštite sve građane”.

“Policajac je svuda i na svakom mestu i štiti najviše vrednosti našeg društva. Kada postoji opasnost od terorizma, uvek prvo policajci rizikuju svoje živote. Zato veliko hvala vašim porodicama. Pružam vam najveću moguću podršku”, rekao je Vučić.

Istakao je da “zna koliko je težak hleb policajca i koliko ga teško zarađuju”.

“Hoću da vam se zahvalim, veteranima policije, što su uvek bili prvi, zajedno sa našim vojnicima, ispunjavali najsvetlije patriotske dužnosti. Kada je trebalo štitit KiM mnogo je pripadnika policije poginulo. Oni nisu ustuknuli, bili su prvi koji su otišli i štitili naš teritorijalni integritet”, rekao je Vučić.

Dodao je da će oprema policije biti modernizovana, kao i da će plate svim pripadnicima MUP-a rasti značajno.

“I ono što je veoma važno, to je razultat rada celog društva, naroda i policije, i kada govorimo o manje ubistava, veliki je rezulat što ove godine ne postoji nijedno nerazjašnjeno ubistvo. E to je poruka, to je ključ. Policija je izdržala veliki uticaj spolja, neki drugi nisu, posebno u prethodnoj godini. Postoje i postojaće pokušaji da se policiji oduzmu sve nadležnosti. Dok god budemo odlučivali o budućnosti Srbije nećemo dozvoliti da policija bude ponižavana. Živela srpska policija, živela slobodna Srbija”, zaključio je Vučić.

Obraćanje Ivice Dačića

Ministar Ivica Dačić obratio se prisutnima.

“U prethodnoj godini bilo je najmanje ubistva u prethosnih 25 godina”. rekao je on.

“Danas, na Dan policije i MUP-a, slavimo hrabrost, požrtvovanost i posvećenost pripadnika policije koji svakog dana čuvaju mir. Ovo je 215. godina kako postoji MUP. Danas se suočavamo sa velikim izazovima spolja i iznutra. Pokušavaju da bace senku na hiljade profesionalaca koji svakog dana nose glavu u torbi. Značka policije je svetinja. Od zakona države Srbije nikad niko neće biti jači”, rekao je Dačić na početku.

“Kad svi drugi spavaju, oni idu na teren. Idu tamo odakle svi beže, u sekundi donosi odluke koje znače razliku između mira i nemira. Značka je zavet da ćete služiti narodu bez obzira na težinu okolnosti. Ovaj dan je i slava policije, i dan kada se sećamo hiljada onih koji su dali živote za sigurnost našeg naroda. Svih onih koji su zverski ubijani od strane separatista na KiM, stradali u stravičnoj agresiji bombardovanja naše zemlje, dos stradanja naše policje na jugu Srbije, od kriminalaca u obavljanju dužnosti, ali i u raznim demonstracijama i narušavanju reda i mira”, kazao je Dačić.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas da će sem zvaničnog dela, povodom Dana MUP-a i Dana policije biti održan i tehnički zbor na kojem će građani imati mogućnost da vide tehniku i jedinice policije.

“Danas, osim tog nekog zvaničnog programa, biće i taj tehnički zbor. On je već od 8-9 sati otvoren, gde će građani moći da dođu, da vide i helikoptere i borbena vozila i specijalne jedinice. Otvoreno je za, naravno, sve građane. Biće taj zvanični program koji će se odvijati u Palati koji će kratko trajati, a pre toga mi imamo polaganje venaca na sve najznačajnije tačke koje su bitne za MUP i policiju”, naglasio je on gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS-a.

Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeležava se u znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska Žandarmerija, na Duhove, odigrala presudnu ulogu u sukobima kod beogradske Čukur česme, kao i tokom turskog bombardovanja Beograda narednog dana.

Konjanici Policijske brigade i Orkestra policije održali su juče tradicionalni defile od Knez Mihailove ulice do Kalemegdana.

Uz zvuke marševa: Milana Obrenovića, Jakova Nenadovića, generala Terzića, Kraljeva garda i Aleksandar, konjanici i pripadnici Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice, Uprave kriminalističke policije, Uprave policije, saobraćajne i granične policije, kao i vatrogasci, pozdravili su građane.

