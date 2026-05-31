Juniorke Tekvondo kluba „Tornado“ vicešampionke Vojvodine

Članice Tekvondo kluba „Tornado“ ostvarile su izuzetan uspeh na Prvenstvu Vojvodine. U izuzetno jakoj konkurenciji juniorki, mlade takmičarke osvojile su ekipno drugo mesto i zasluženo podigle pehar namenjen vicešampionskom timu.

Do ovog velikog sportskog rezultata ekipu su predvodile sjajne takmičarke Lenka Martinov i Marija Vujičić. Njihovi odlični nastupi, borbenost i sportska zrelost na tatamiju dali su presudan doprinos osvajanju titule. Ovaj rezultat predstavlja još jednu zvaničnu potvrdu kvalitetnog i sistematskog rada u klubu, kao i velikog truda, discipline i istrajnosti koje devojke i njihovi treneri svakodnevno ulažu na treninzima.

Uspeh juniorki „Tornada“ još jednom dokazuje da se predan rad, posvećenost i timski duh uvek isplate i nagrađuju. Titula vicešampiona Pokrajine ujedno je i snažan podsticaj za sve predstojeće sportske izazove. Osvajanjem ovog pehara, mlade šampionke nastavile su da dostojno predstavljaju svoj klub i grad, potvrđujući da Vršac ima svetlu sportsku budućnost i generacije spremne za najveće domete.

