Južni Banat

Kovačica uživala u folkloru: Najmlađi članovi ansambla „Hruštička“ oduševili publiku

15:30

01.06.2026

Foto: FB/Dom Kultúry Kovačica

U velikoj sali Doma kulture u Kovačici održan je uspešan dečiji program najmlađih amatera iz Folklornog ansambla „Hruštička“.
Mladi folkloraši ispunili su scenu neverovatnom energijom, tradicionalnim plesom i pesmom. Tokom celog nastupa smenjivali su se sjajni aranžmani, a publika u prepunoj sali reagovala je sa oduševljenjem. Kreativnost i trud najmlađih čuvara tradicije nagrađeni su na kraju programa gromoglasnim i dugotrajnim aplauzom.

(Pančevac/Dom Kultúry Kovačica)

