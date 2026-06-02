Crepaja: Veliki maskenbal okupio 500 mališana

CREPAJA – Povodom Međunarodnog dana dece i Dana Predškolske ustanove „Kolibri”, u sportskoj hali u Crepaji održan je tradicionalni veliki maskenbal koji je okupio oko 500 mališana, vaspitača i roditelja. Zbog nestabilnih vremenskih prilika program je prebačen u zatvoreni prostor, ali to nije umanjilo predivnu atmosferu i kreativnost učesnika, prenosi RTV Pančevo.

U ovogodišnjem svečanom defileu učestvovala su deca iz ukupno 23 vaspitne grupe iz svih radnih jedinica ove ustanove, uključujući mesta Kovačica, Padina, Debeljača, Crepaja, Idvor, Samoš i Uzdin. Mališani su, u pratnji svojih vaspitačica, ponosno pokazali maštovite kostime na kojima su vredno radili prethodnih meseci. Nakon zvaničnog dela programa i plesnih tačaka, usledila je opšta zabava uz animatore, pesmu i igru.

Glavni pokrovitelj ove tradicionalne manifestacije je Opština Kovačica, u bliskoj saradnji sa lokalnom Turističkom organizacijom. Predsednik opštine Kovačica, Petar Višnjički, uputio je veliku zahvalnost roditeljima na trudu, posvećenosti i kreativnosti bez kojih ovi raznovrsni kostimi ne bi bili mogući.

Direktorka PU „Kolibri”, Jasna Subotin, izrazila je zahvalnost lokalnoj samoupravi na svesrdnoj podršci, naglasivši da je ova manifestacija već drugu godinu zaredom podignuta na znatno viši nivo. Ona je podsetila prisutne da je u ranom uzrastu ključno podsticati dečje talente, zajedništvo i radost, uz jasnu poruku da su deca najveće bogatstvo svakog društva.

(Pančevac/RTV Pančevo)