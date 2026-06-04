Vučić odlučan: Idem u Crnu Goru da im u lice kažem sve što imam

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom, da će prisustvovati samitu Evropska unija – Zapadni Balkan u Crnoj Gori, uprkos upozorenju Bezbednosno-informativne agencije o mogućoj ugroženosti njegove bezbednosti.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Koštom, Vučić je rekao da je upozorenje dobio u pisanoj formi, ali da smatra važnim da na skupu predstavlja Srbiju.

– Što se tiče Bezbednosno-informativne agencije, dobio sam pismeno, pročitao, nisam o tome naravno pričao sa gospodinom Koštom, idem u Crnu Goru i veoma je važno da predstavljam Srbiju, tako da sve je normalno – rekao je Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje da li će uvažiti procenu bezbednosnih službi, koje su ga upozorile na moguće pretnje povezane sa delovanjem kriminalnih grupa u Crnoj Gori, kao i da li je o tome razgovarao sa predsednikom Evropskog saveta.

Vučić je naveo da će o pojedinim političkim temama govoriti tokom boravka u Crnoj Gori.

– Nego ću da odem dole i da u lice kažem sve što imam oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao baltičke zemlje otprilike, uvek ugroženi od nas i tako dalje. Dakle, o tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori. Znate, pošto se ja ne plašim da govorim istinu, i o tome ću dole da govorim – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije poručio je da ne namerava da menja planove i da će na samitu u Tivtu zastupati stavove Srbije.

(Pančevac)