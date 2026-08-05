Ljubavna priča iz Pančeva: Kad se spoje takosi i sarma

Meksikanka Ivana i Pančevac Aleksandar zaljubili su se pre nekoliko godina preko okeana, a ona je potom ostavila sve i preselila se u Srbiju, gde danas zajedno žive svoju romantičnu bajku.

Priča o ljubavi koja je prešla više od deset hiljada kilometara dovodi nas u Pančevo. Ivanna Andrić stigla je u Srbiju iz dalekog Meksika, donoseći sa sobom toplinu Latinske Amerike, ali i spremnost da prihvati novu kulturu, običaje i jezik.

Sudbinski susret dogodio se tokom studentske razmene, kada su Ivanna i Aleksandar shvatili da ih spaja mnogo više od pukog avanturističkog duha. Daljina i kulturološke razlike nisu predstavljale prepreku – štaviše, postale su temelj njihove veze. Danas su već godinu dana u braku, a reakcije njihovih porodica potvrđuju da prave ljubavi ne znaju za granice. I u Srbiji i u Meksiku mladenci su dočekani sa oduševljenjem i otvorenim srcem, piše Telegraf.rs.

Iako mnogi veruju da su Balkan i Latinska Amerika dva različita sveta, Ivanni nije trebalo mnogo vremena da uočiti nevrovatnu sličnost u mentalitetu naroda. Glasni razgovori, jake emocije i otvorenost prema ljudima učinili su da adaptacija prođe bez stresa. Jedina prava razlika, kako ističe, leži u istorijskim okolnostima i bremenu koje su narodi nosili kroz vekove.

-Meksikanci su jako slični Srbima, i jedni i drugi smo izuzetno glasni, ekspresivni i srdačni. Zbog toga sam se već pri prvom dolasku osećala kao kod kuće. Ako bih morala da izdvojim neku razliku, to je istorija. Srbi su prošli kroz mnogo toga, dok je istorijski put Meksika bio drugačiji – započinje priču Ivanna.

Kada je prvi put spomenula da odlazi u Srbiju, Ivanina porodica nije mogla ni da nasluti da će to postati njen trajni dom. Srbija im je bila nepoznanica, pa o njoj nisu mnogo istraživali. Međutim, situacija se potpuno promenila kada su prešli okean i lično se uverili u lepotu zemlje i gostoprimstvo ljudi.

-Moja porodica u početku nije očekivala da ću ostati ovde, pa nisu mnogo ni istraživali o Srbiji. Međutim, kada su moji roditelji i prijatelji došli u posetu, videli su kakva je ovo zemlja i oduševili se. Razuverili su se u sve pretpostavke i upoznali pravu Srbiju – kaže ona za Telegraf.

Od kruškovače do sarme: Ekspert za srpske specijalitete

Prilagođavanje novoj sredini najlakše ide preko stola, a Ivana se u srpskoj kuhinji snašla kao da je odrasla u Banatu. Iako u Srbiji paprika nije ni približno ljuta kao u njenom rodnom Meksiku, to je nije sprečilo da savlada recepte koji su ponos svakog domaćinstva. Tradicionalna srpska pića i odlasci u kafanu brzo su postali deo njenog novog životnog stila.

Ipak, nostalgiju za zavičajem najčešće leči u kuhinji, gde uz male improvizacije uspeva da oživi mirise iz detinjstva.

-Probala sam rakiju i jako mi se dopada, dosta podseća na tekilu, a omiljena mi je kruškovača. Odlasci u kafanu su mi izuzetno interesantni! Što se hrane tiče, postala sam pravi ekspert: umem da napravim sarmu, mućkalicu i punjene paprike. Iz Meksika mi najviše nedostaju dezerti i torte koje je spremala moja baka. Ovde pronalazim zamenske sastojke, pa sam srećna jer ipak mogu da pripremim omiljena meksička jela – navodi Ivanna.

Meksičke aroma u Pančevu: Radionica koja je oduševila komšije

Ljubav prema meksičkim specijalitetima Ivanna i Aleksandar nisu zadržali samo za sebe.

Želeći da sugrađanima približe prave, autentične ukuse njene domovine, u Pančevu su organizovali radionicu pripreme meksičke hrane. Interesovanje je prevazišlo sva očekivanja – mesto se tražilo više, a pozitivne reakcije Pančevaca potvrdile su da kulinarstvo spaja ljude brže od bilo kog jezika.

„Brate“ – omiljena srpska reč

Učenje srpskog jezika za većinu stranaca predstavlja ozbiljan izazov, a Ivanna u toj misiji ima najboljeg mogućeg saveznika, svog supruga. Aleksandar je preuzeo ulogu profesora, ali veliku podršku pružaju i prijatelji iz okruženja. Danas je Ivana ponosna na napredak koji je ostvarila, ali i na činjenicu da je usvojila reč koja se u Srbiji izgovara najčešće i sa posebnim žarom.

-Srpski jezik je izuzetno težak, ali mam najboljeg učitelja – mog muža. Pored njega, dosta mi pomažu i prijatelji. Izuzetno sam ponosna na to dokle sam stigla sa jezikom! A omiljena srpska reč mi je, naravno – ‘brate’ – kaže Ivanna.

Telenovele kao zajednička strast i bezbednost kao najveća razlika

Kada su pop-kultura i svakodnevne navike u pitanju, Srbija i Meksiko imaju još jednu zajedničku tačku, a to je ljubav prema telenovelama. Ipak, jedna tema donosi i ozbiljnije tonove u razgovor. Pitanje lične bezbednosti jeste segment u kom Ivana uočava najdrastičniju razliku između života u Meksiku i mirne pančevačke svakodnevice.

-U Meksiku svi gledaju telenovele, to je tamo ogromna stvar, baš kao što je bilo popularno i u Srbiji. S druge strane, situacija sa bezbednošću u Meksiku je veoma tužna. Karteli kontrolišu pojedine delove zemlje i to je surovi deo naše realnosti. Tamo ne smem sama da hodam noću, bila bih previše uplašena. Svi se nadamo da će se stvari promeniti nabolje – kaže ona.

Novak Đoković i fudbalska groznica

Kada dođete u Srbiju, jedno ime je nemoguće zaobići – Novak Đoković. Ivana priznaje da u Meksiku nije pratila tenis, ali da je uz supruga i prijatelje brzo naučila ko je najveći ambasador Srbije u svetu. S druge strane, iz svog zavičaja donela je strast prema fudbalu, koji u Meksiku uživa status religije.

-Naučila sam ko je Novak Đoković. Moji prijatelji u Meksiku su pratili njegovu karijeru, ali ja sam ga tek ovde u potpunosti upoznala. U Meksiku je ipak fudbal sport broj jedan, u njega se mnogo ulaže i svi živimo za Svetsko prvenstvo – zaključuje Ivanna.

U Pančevu, uz kruškovaču, sarmu i poneki meksički specijalitet, Ivana je pronašla svoj drugi dom – sačuvavši meksičku dušu, a prihvaćena sa toplinom koja je karakteristična za ljude u Srbiji.

(Telegraf.rs)