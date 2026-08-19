POLEN U PANČEVU: Ambrozija još nije u crvenom

U kalendarskoj nedelji od 10. do 16. avgusta u vazduhu grada Pančeva su detektovane niske koncentracije polena, pokazuju merenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Za ovu sedmicu je prognozirano povećanje koncentracija ambrozije i opadanje koncentracija čempresa, četinara i lipe. Ostale vrste polena, koje se mere u Pančevu, biče u stagnaciji.

Vreme praćeno niskim koncentracijama polena može se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom, savetuje prim. dr Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje.

(Pančevac)

POLEN U PANČEVU: Ambrozija polako ali sigurno