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POLEN U PANČEVU: Ambrozija još nije u crvenom

Dok poleni drugih biljaka polako nestaju, ambrozija polako raste

17:00

19.08.2026

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Foto: Pančevac

U kalendarskoj nedelji od 10. do 16. avgusta u vazduhu grada Pančeva su detektovane niske koncentracije polena, pokazuju merenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo.

Za ovu sedmicu je prognozirano povećanje koncentracija ambrozije i  opadanje koncentracija čempresa, četinara i lipe. Ostale vrste polena, koje se mere u Pančevu, biče u stagnaciji.

Vreme praćeno niskim koncentracijama polena može se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom, savetuje prim. dr Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje.

(Pančevac)

POLEN U PANČEVU: Ambrozija polako ali sigurno

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Ambrozija polen Zavod za javno zdravlje Pančevo

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