POLEN U PANČEVU: Ambrozija još nije u crvenom

Iskoristiće vas dok trepnete: Ova 4 horoskopska znaka su rođeni manipulatori
Dok poleni drugih biljaka polako nestaju, ambrozija polako raste
20:00
19.08.2026
Dok poleni drugih biljaka polako nestaju, ambrozija polako raste
U kalendarskoj nedelji od 10. do 16. avgusta u vazduhu grada Pančeva su detektovane niske koncentracije polena, pokazuju merenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo.
Za ovu sedmicu je prognozirano povećanje koncentracija ambrozije i opadanje koncentracija čempresa, četinara i lipe. Ostale vrste polena, koje se mere u Pančevu, biče u stagnaciji.
Vreme praćeno niskim koncentracijama polena može se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom, savetuje prim. dr Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje.
(Pančevac)
Dok poleni drugih biljaka polako nestaju, ambrozija polako raste
20:00
19.08.2026
Dok poleni drugih biljaka polako nestaju, ambrozija polako raste
19:00
19.08.2026
Dok poleni drugih biljaka polako nestaju, ambrozija polako raste
18:40
19.08.2026
Dok poleni drugih biljaka polako nestaju, ambrozija polako raste
18:00
19.08.2026
Dok poleni drugih biljaka polako nestaju, ambrozija polako raste
17:48
19.08.2026
Dok poleni drugih biljaka polako nestaju, ambrozija polako raste
13:08
19.08.2026
Dok poleni drugih biljaka polako nestaju, ambrozija polako raste
14:00
15.08.2026
Dok poleni drugih biljaka polako nestaju, ambrozija polako raste
11:52
13.08.2026
Dok poleni drugih biljaka polako nestaju, ambrozija polako raste
10:19
12.08.2026
Dok poleni drugih biljaka polako nestaju, ambrozija polako raste
12:00
08.08.2026
AUD
71.60 RSD
BAM
60.00 RSD
CAD
72.96 RSD
CHF
124.82 RSD
EUR
117.36 RSD
GBP
137.12 RSD
SEK
10.62 RSD
USD
101.28 RSD
Grad Pančevo daje na upotrebu novi sportsko-rekreativni kompleks svima koji žele da aktivno provedu slobodno vreme, rekao je Aleksandar Stevanović
13:08
19.08.2026
Od šestoro obolelih u Srbiji od groznice Zapadnog Nila do 16. avgusta četvoro u Banatu a grad Pančevo najavljuje četvrto prskanje komaraca ovog leta do kraja nedelje
11:56
19.08.2026