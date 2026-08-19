Sport

FK Železničar: Povratak na teren

15:17

19.08.2026

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Foto: FK Železničar Pančevo
Foto: FK Železničar Pančevo

Posle dva dana pauze, koje su igrači i stručni štab iskoristili za odmor i oporavak, plavo-beli su se u utorak popodne vratili treninzima.

U narednim danima izabranike Radomira Kokovića očekuje intenzivan rad, uz čak dva treninga dnevno, tokom kojih će se ekipa pripremati i usavršavati različite taktičke zamisli pred naredni izazov.

Sledeća utakmica Železničar očekuje u nedelju od 21 čas, kada će u okviru 6. kola Mozzart Bet SLS gostovati ekipi Vojvodine na stadionu „Karađorđe“.

Foto: FK Železničar Pančevo

Foto: FK Železničar Pančevo

Foto: FK Železničar Pančevo

Foto: FK Železničar Pančevo

Foto: FK Železničar Pančevo

Foto: FK Železničar Pančevo

Foto: FK Železničar Pančevo

Foto: FK Železničar Pančevo

Foto: FK Železničar Pančevo

Foto: FK Železničar Pančevo

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Fk Železničar Pančevo

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