FK Železničar: Povratak na teren

Posle dva dana pauze, koje su igrači i stručni štab iskoristili za odmor i oporavak, plavo-beli su se u utorak popodne vratili treninzima.

U narednim danima izabranike Radomira Kokovića očekuje intenzivan rad, uz čak dva treninga dnevno, tokom kojih će se ekipa pripremati i usavršavati različite taktičke zamisli pred naredni izazov.

Sledeća utakmica Železničar očekuje u nedelju od 21 čas, kada će u okviru 6. kola Mozzart Bet SLS gostovati ekipi Vojvodine na stadionu „Karađorđe“.