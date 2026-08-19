Kulturni centar: Komedija „Laži me“ 20. avgusta

PANČEVO – U okviru Letnjeg programa Kulturnog centra Pančevo, 20. avgusta biće izvedena komedija „Laži me“, sa Sandrom Bugarski i Aleksandrom Dunićem u glavnim ulogama.

U okviru Letnjeg programa Kulturnog centra Pančevo, publika će 20. avgusta od 20 časova imati priliku da pogleda komediju „Laži me“, po tekstu Saše Simonovića i Željka Mijanovića, u režiji Dragoslava Dabića.

U predstavi igraju Aleksandar Dunić i Sandra Bugarski, koji kroz priču o bračnom paru donose niz duhovitih i neočekivanih situacija.

Radnja prati supružnike čije naizgled bezazleno putovanje postepeno prerasta u niz komičnih zapleta, sumnji i neočekivanih obrta. Ono što je trebalo da bude jednostavan zajednički put ubrzo postaje prostor za otkrivanje tajni, preispitivanje odnosa i brojne komične situacije.

Predstava je inspirisana crnohumornim zapisima iz knjige „Pesme o ljubavi, smrti i još nekim sitnicama“ autora Saše Simonovića.

Komedija „Laži me“ pančevačkoj publici donosi spoj humora, crnog humora i priče o partnerskim odnosima.

(Pančevac)