Kulturni centar: Komedija „Laži me“ 20. avgusta
PANČEVO – U okviru Letnjeg programa Kulturnog centra Pančevo, 20. avgusta biće izvedena komedija „Laži me“, sa Sandrom Bugarski i Aleksandrom Dunićem u glavnim ulogama.
U okviru Letnjeg programa Kulturnog centra Pančevo, publika će 20. avgusta od 20 časova imati priliku da pogleda komediju „Laži me“, po tekstu Saše Simonovića i Željka Mijanovića, u režiji Dragoslava Dabića.
U predstavi igraju Aleksandar Dunić i Sandra Bugarski, koji kroz priču o bračnom paru donose niz duhovitih i neočekivanih situacija.
Radnja prati supružnike čije naizgled bezazleno putovanje postepeno prerasta u niz komičnih zapleta, sumnji i neočekivanih obrta. Ono što je trebalo da bude jednostavan zajednički put ubrzo postaje prostor za otkrivanje tajni, preispitivanje odnosa i brojne komične situacije.
Predstava je inspirisana crnohumornim zapisima iz knjige „Pesme o ljubavi, smrti i još nekim sitnicama“ autora Saše Simonovića.
Komedija „Laži me“ pančevačkoj publici donosi spoj humora, crnog humora i priče o partnerskim odnosima.
(Pančevac)