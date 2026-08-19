Na Alpima pronađena tela belgijskih planinara nestalih pre 34 godine

SION – Posmrtni ostaci dvojice belgijskih penjača, koji su nestali pre 34 godine, pronađeni su na glečeru Trift u švicarskim Alpima, saopštila je lokalna policija.

Tela su izvučena sa lednika koji se ubrzano topi usled klimatskih promena, a prebačena su u Institut za sudsku medicinu u Sionu gde je obavljena identifikacija.

Ljudske ostatke pronašao je jedan planinar 26. jula na jugu Švajcarske, u blizini italijanske granice, nakon čega je usledila istraga.

U pitanju su Marsel Bastins (Marcel Bastyns) i Jos Van Den (Jos Van Deun). U trenutku kada su nestali, u septembru 1992. godine, imali su 39 i 41 godinu.

„Direktnim poređenjem DNK profila zvanično je potvrđeno da je reč o dvojici planinara koji su nestali na području Vajsmisa 1992. godine”, navedeno je u zvaničnom saopštenju policije kantona Vale.

Dvojica muškaraca krenula su 4. septembra 1992. godine iz planinarskog doma Vajsmis sa ciljem da osvoje vrh visok 4.017 metara. Stigli su do doma Almagel, ali ih je u daljem usponu zaustavilo naglo pogoršanje vremena, a u potragama koje su usledile narednih meseci pronađen je bio samo njihov ranac. Topljenje glečera u ovom regionu sve češće otkriva tajne stare decenijama, pa su tako prošle godine na ledniku Ober Gabelhorn pronađeni i ostaci švajcarskog planinara nestalog 1994. godine.

( Euronews)