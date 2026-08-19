Crepaja centar rukometa: Veliki Velikogospojinski turnir okuplja timove iz cele zemlje

CREPAJA – Sportsko srce Banata ovog vikenda kucaće u ritmu rukometa. U nedelju, 23. avgusta 2026. godine, u Crepaji će se održati tradicionalni Velikogospojinski rukometni turnir, u organizaciji lokalnog kluba ORK Crepaja.

Pod prepoznatljivim i snažnim motom „Budimo fer, igrajmo srcem“, ova velika sportska manifestacija trajaće tokom celog dana – od 9 časova ujutru pa sve do 20.30 časova uveče.

Turnir će se igrati na otvorenim rukometnim terenima u dvorištu Osnovne škole „Sava Žebeljan“, kao i u modernoj lokalnoj Sportskoj hali, što garantuje vrhunske uslove za sve učesnike.

Sve generacije na terenu: Od mini rukometa do seniora

Ovaj sportski spektakl okupiće izuzetno veliki broj ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji, podeljenih u nekoliko starosnih kategorija. Posetioci će imati priliku da uživaju u utakmicama od najmlađih nada do iskusnih prvotimaca:

Mini rukomet: Dinamo Pančevo (dečaci), Mužlja (devojčice), Crepaja (dečaci), Crepaja (devojčice) i Dolovo (devojčice).

M12 Dečaci (do 12 godina): Bijeljina, Kovin, Crepaja i Gradnulica Zrenjanin.

Ž12 Devojčice (do 12 godina): Mužlja, Dolovo, Crepaja i Kikinda.

M14 Dečaci (do 14 godina): Dolovo, Crepaja, Banatski Karlovac, Dinamo Pančevo i Gradnulica Zrenjanin.

Ž14 Devojčice (do 14 godina): Opovo i Crepaja.

Seniorski derbiji za kraj dana

Pravi spektakl i borba za prestižne pehare očekuju se u popodnevnim i večernjim satima kada na teren izlaze prve seniorske ekipe. U muškoj seniorskoj konkurenciji snage će odmeriti domaća Crepaja i Banatski Karlovac, dok će u ženskoj konkurenciji publika uživati u uzbudljivom meču između ekipa Dolovo i Crepaja.

Organizatori iz ORK Crepaja pozivaju sve ljubitelje sporta, meštane i goste iz okolnih mesta da dođu u što većem broju, podrže mlade rukometaše i uživaju u prazniku sporta, fer-pleja i druženja. Ulaz za sve posetioce je slobodan, a slogan „Rukomet spaja!“ garantuje sjajnu atmosferu.

(Pančevac)