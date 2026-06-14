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14.06.2026
Objavljen spisak deficitarnih zanimanja: Učenici koji upišu ove smerove dobijaju 5.000 dinara mesečno Kancelarija za dualno obrazovanje objavila je listu deficitarnih zanimanja za školsku 2026/27. godinu, a učenici koji upišu neki od 36 obrazovnih profila sa spiska imaće pravo na mesečnu finansijsku podršku od 5.000 dinara.
Kako prenosi Blic.rs, lista je formirana na osnovu potreba privrede, kretanja na tržištu rada i interesovanja učenika za pojedine obrazovne profile u prethodnim godinama.
Među zanimanjima za koja postoji najveća potreba nalaze se električar, kuvar, konobar, mesar, pekar, stolar, trgovac, obućar, tapetar, autoelektričar i brojna druga stručna zanimanja.
Spisak deficitarnih zanimanja za školsku 2026/27.
Na listi su sledeći obrazovni profili:
Autoelektričar
Bravar-zavarivač
Vozač motornih vozila
Galanterista kože
Građevinski tehničar
Dekorater zidnih površina
Električar
Izrađivač hemijskih proizvoda
Industrijski mehaničar
Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja
Kuvar
Konobar
Mesar
Mehaničar motornih vozila
Mehaničar tekstilnih mašina
Modni krojač
Monter telekomunikacionih mreža
Obućar
Operater za izradu nameštaja
Operater mašinske obrade rezanjem
Operater osnovnih građevinskih radova
Operater u prehrambenoj industriji
Pekar
Polagač obloga
Poslastičar
Rukovalac građevinskom mehanizacijom
Stolar
Tapetar – dekorater
Trgovac
Tehničar vitikulture i enologije
Tehničar za izradu i održavanje alata
Tehničar za metalurške tehnologije
Tehničar za informacione tehnologije
Tehničar za upravljanje otpadom
Tehničar mehatronike
Tehničar modelar odeće
Ko ima pravo na 5.000 dinara mesečno?
Vlada Srbije je krajem 2023. godine usvojila Uredbu o podršci dualnom obrazovanju, kojom je predviđena finansijska podrška učenicima koji upišu deficitarna zanimanja.
Prema informacijama koje prenosi Blic.rs, učenici će dobijati po 5.000 dinara mesečno tokom devet meseci u godini, a podrška traje tokom celog školovanja. Sredstva se uplaćuju na namenski račun otvoren u Poštanskoj štedionici.
(Blic)