

Objavljen spisak deficitarnih zanimanja: Učenici koji upišu ove smerove dobijaju 5.000 dinara mesečno Kancelarija za dualno obrazovanje objavila je listu deficitarnih zanimanja za školsku 2026/27. godinu, a učenici koji upišu neki od 36 obrazovnih profila sa spiska imaće pravo na mesečnu finansijsku podršku od 5.000 dinara.

Kako prenosi Blic.rs, lista je formirana na osnovu potreba privrede, kretanja na tržištu rada i interesovanja učenika za pojedine obrazovne profile u prethodnim godinama.

Među zanimanjima za koja postoji najveća potreba nalaze se električar, kuvar, konobar, mesar, pekar, stolar, trgovac, obućar, tapetar, autoelektričar i brojna druga stručna zanimanja.

Spisak deficitarnih zanimanja za školsku 2026/27.

Na listi su sledeći obrazovni profili:

Autoelektričar

Bravar-zavarivač

Vozač motornih vozila

Galanterista kože

Građevinski tehničar

Dekorater zidnih površina

Električar

Izrađivač hemijskih proizvoda

Industrijski mehaničar

Instalater vodovoda, grejanja i klima uređaja

Kuvar

Konobar

Mesar

Mehaničar motornih vozila

Mehaničar tekstilnih mašina

Modni krojač

Monter telekomunikacionih mreža

Obućar

Operater za izradu nameštaja

Operater mašinske obrade rezanjem

Operater osnovnih građevinskih radova

Operater u prehrambenoj industriji

Pekar

Polagač obloga

Poslastičar

Rukovalac građevinskom mehanizacijom

Stolar

Tapetar – dekorater

Trgovac

Tehničar vitikulture i enologije

Tehničar za izradu i održavanje alata

Tehničar za metalurške tehnologije

Tehničar za informacione tehnologije

Tehničar za upravljanje otpadom

Tehničar mehatronike

Tehničar modelar odeće

Ko ima pravo na 5.000 dinara mesečno?

Vlada Srbije je krajem 2023. godine usvojila Uredbu o podršci dualnom obrazovanju, kojom je predviđena finansijska podrška učenicima koji upišu deficitarna zanimanja.

Prema informacijama koje prenosi Blic.rs, učenici će dobijati po 5.000 dinara mesečno tokom devet meseci u godini, a podrška traje tokom celog školovanja. Sredstva se uplaćuju na namenski račun otvoren u Poštanskoj štedionici.

(Blic)