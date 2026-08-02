Likovna kolonija Deliblatski pesak: Treći put sam ovde i presrećna sam

Osamnaest umetnika iz Srbije i Severne Makedonije okupilo se u inspirativnom prirodnom ambijentu u Pančevu kako bi kroz intenzivan rad na terenu i razmenu iskustava pronašli kreativni beg iz urbanih sredina i stvorili nova umetnička dela za bogati muzejski fundus.

U autentičnom prirodnom okruženju trenutno se održava 59. saziv Likovne kolonije, koja je ove godine okupila 18 talentovanih slikara. Pored domaćih autora iz Pančeva, na koloniji učestvuju umetnici iz svih krajeva Srbije, kao i gosti iz Severne Makedonije, čime je ova tradicionalna manifestacija zadržala svoj prepoznatljivi regionalni i međunarodni karakter.

Za učesnike kolonije, prirodni pejzaž predstavlja nepresušan izvor inspiracije i preko potreban beg iz urbanih sredina. Slikari koji dolaze iz Beograda ističu da im rad na terenu pruža jedinstveno iskustvo i retku priliku da stvaraju direktno u prirodi, inspirisani svetlošću i teksturama okruženja. Inspirativan ambijent i specifična atmosfera ključni su razlozi zbog kojih se mnogi renomirani autori iz godine u godinu sa velikim zadovoljstvom vraćaju na ovu koloniju.

– Sad slikam prirodu. Pošto živim u Beogradu, a tamo nema neke prave prirode, ovde sam dobila dragocenu priliku i iskustvo da stvaram direktno u prirodnom okruženju. Ambijent je na najpredivnijem mestu što može biti i imamo sve pohvale kada je reč o ovoj koloniji. Da nije tako, ne bih bila ovde već treći put. Uvek kada dođem, ja sam jednostavno presrećna što mogu da slikam i da se družim sa kolegama. Ambijent je fenomenalan, a atmosfera takođe – prenosi svoje utiske jedna od učesnica kolonije.

Organizatori podsećaju na tradiciju izlaganja radova koja povezuje različite generacije i sazive. Dela koja su nastala na prošlogodišnjoj koloniji biće premijerno predstavljena publici krajem ovog leta i početkom jeseni na velikoj izložbi u Narodnom muzeju Pančevo. Sa druge strane, slike koje umetnici stvaraju tokom ovogodišnjeg okupljanja biće selektovane i pripremljene za izložbenu postavku koja je planirana za sledeću godinu.

Prema pravilima manifestacije, svaki od 18 učesnika ima obavezu da organizatorima ostavi dva svoja rada. Prva slika trajno ostaje u bogatom fundusu i zvaničnoj zbirci likovne kolonije, dok se drugi rad koristi kao jedinstven vid zahvalnosti i revanša brojnim donatorima i sponzorima koji godinama pružaju nesebičnu podršku opstanku i razvoju ove važne kulturne manifestacije.

(Pančevac/S.L/R.Đ)