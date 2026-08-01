Bravo za Bojana: Upecao soma od 84 KG, pa ga vratio u Dunav

Pančevac Bojan Olas ulovio je na Dunavu kod Rafinerije grdosiju od 84,5 kilograma i dugačku 2 metra i 20 centimetra.

Na Dunavu, u blizini Rafinerije u Pančevu, danas je zabeležen izuzetan ribolovački podvig. Ulovljen je som težak čak 84,5 kilograma i dug 2,20 metara, što ga svrstava među kapitalne primerke ove vrste i predstavlja prizor koji se ne viđa često, prenosi RTV Pančevo.

Ovaj impresivan ulov ostvario je četrdesetogodišnji Pančevac Bojan Olas, dugogodišnji zaljubljenik u ribolov. Kako kaže, reč je o najvećem somu kojeg je do sada uspeo da upeca, pa će ovaj dan sigurno zauzeti posebno mesto u njegovoj ribolovačkoj karijeri.

Kapitalni som upecan je na bućku, uz korišćenje durbaka i gliste kao mamca. Međutim, posao nije bio nimalo lak. Borba sa snažnom ribom trajala je oko 40 minuta, tokom kojih je bilo potrebno mnogo strpljenja, upornosti i veštine kako bi som na kraju bio uspešno izvučen na obalu.

Iako bi ovakav primerak za mnoge predstavljao trofej koji bi sačuvali, Bojan je doneo drugačiju odluku. Nakon što je zabeležio fotografije ovog nesvakidašnjeg ulova, kapitalnog soma vratio je u Dunav, omogućivši mu da nastavi život u svom prirodnom staništu.

Vest o ovom ulovu brzo je privukla pažnju brojnih ljubitelja ribolova, ali i svih onih koji prate ovakve zanimljive priče iz prirode. Ovaj primer još jednom potvrđuje da Dunav i dalje krije kapitalne primerke ribe i da je jedna od reka u kojoj su ovakvi ulovi i dalje mogući.

(RTV Pančevac)