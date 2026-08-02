Kovačica: Počinje suzbijanje larvi komaraca

Opština Kovačica obaveštava građane da će na teritoriji opštine biti sproveden tretman suzbijanja larvi komaraca.

Radovi će počinjati u 7 časova, prema sledećem rasporedu:

• 3. avgusta 2026. godine: Kovačica, Uzdin, Putnikovo i Idvor;

• 13. avgusta 2026. godine: Kovačica, Padina, Crepaja i Debeljača;

• 25. avgusta 2026. godine: Kovačica, Uzdin, Putnikovo i Idvor.

Tretman će biti izveden zemaljskim putem, primenom preparata Larvastop Piriprox ZG u propisanoj dozi. Preparat nije opasan za pčele.

Suzbijanje larvi komaraca obavljaće se na staništima pogodnim za njihov razvoj, odnosno uz priobalja i izlive reka, kanale, jezera i bare.

(Pančevac)