Stiže retrogradni Merkur: Evo koji horoskopski znak će najviše osetiti uticaj

Retrogradni Merkur važi za jedan od najpoznatijih astroloških fenomena, a mnogi ga povezuju sa kašnjenjima, nesporazumima, vraćanjem starih tema i problemima u komunikaciji. Iako astrolozi ističu da nema razloga za paniku, ovaj period često donosi potrebu za dodatnim oprezom kada su u pitanju odluke, dogovori i važni planovi.

Kraj juna 2026. godine mogao bi posebno da osete pripadnici znakova Raka i Lava. Dok će Rakovi biti usmereni na emocije, porodicu i nerazrešene odnose iz prošlosti, Lavovi će se suočiti sa usporavanjem planova, nesporazumima i izazovima u komunikaciji.

Rakovi će se vraćati na stare priče

Za Rakove će retrogradni Merkur otvoriti teme koje su dugo bile potisnute. Mogući su razgovori koji su odlagani mesecima, susreti sa osobama iz prošlosti ili situacije koje ih podsećaju na stare odluke i emocije.

Ono što su smatrali završenim moglo bi ponovo da se pojavi, ali sa ciljem da konačno razumeju šta ih i dalje opterećuje. Astrolozi savetuju da ne donose važne odluke pod naletom emocija i da izbegavaju impulsivne reakcije.

Ovaj period može biti prilika za razjašnjavanje odnosa i zatvaranje starih poglavlja, ali samo ukoliko prošlost ne dozvole da upravlja sadašnjošću.

Lavovima stižu zastoji i test strpljenja

Pripadnici znaka Lava najviše će osetiti uticaj retrogradnog Merkura kroz poslovne planove, organizaciju i svakodnevnu komunikaciju.

Mogući su odloženi sastanci, nesporazumi sa saradnicima, pogrešno protumačene poruke ili komplikacije koje će usporavati realizaciju planova. Za Lavove, koji vole da imaju kontrolu i jasan pravac delovanja, ovakve okolnosti mogu biti posebno frustrirajuće.

Ipak, astrolozi smatraju da upravo zastoji nose važnu poruku. Ovo je period kada treba dodatno proveriti planove, precizirati dogovore i izbegavati ishitrene odluke.

Prošlost ponovo kuca na vrata

Retrogradni Merkur retko donosi potpuno nove probleme. Mnogo češće vraća situacije koje nisu završene ili su ostale nerešene.

To može biti stara ljubav, zaboravljeni dogovor, porodična rasprava ili projekat koji je nekada ostavljen po strani. Iako takve okolnosti mogu delovati naporno, astrološki gledano, one pružaju priliku za završavanje nedovršenih priča.

Šta treba izbegavati tokom retrogradnog Merkura

Astrolozi savetuju dodatnu pažnju u komunikaciji, jer su nesporazumi tokom ovog perioda češći nego inače. Poruke mogu biti pogrešno protumačene, a sitne razlike u mišljenju lako mogu prerasti u konflikt.

Takođe, preporučuje se oprez prilikom potpisivanja važnih ugovora, većih kupovina, selidbi i donošenja značajnih životnih odluka. Ukoliko nešto ne može da se odloži, potrebno je pažljivo proveriti sve detalje i ne oslanjati se isključivo na usmene dogovore.

Vreme za završavanje, a ne za forsiranje

Iako ga mnogi smatraju problematičnim periodom, retrogradni Merkur može biti koristan za sređivanje starih obaveza, ispravljanje grešaka i razjašnjavanje odnosa.

Za Rakove to može biti prilika da pronađu emotivni mir, dok bi Lavovi mogli jasnije da sagledaju koji planovi imaju stabilne temelje, a koji zahtevaju dodatne korekcije pre nego što krenu dalje.

(alo.rs)