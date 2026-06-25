JKP „Drugi oktobar“ priprema Vršačko jezero za novu sezonu

JKP “Drugi oktobar” iz Vršca uveliko radi na pripremi vršačkog jezera za početak sezone koja je 1. jula. Jezero je skoro napunjeno, uzorci vode poslati na analizu, a prvi posetioci su potvrdili da su već sada uslovi idealni za opuštanje na ovom mestu, prenosi RTV Pančevo.

Sumpor, lekovita svojstva, slana voda, osećaj kao da ste na mooru, a niste, ovako bimo mogli da opišemo Vršačko jezero. Nismo ni mi verovali kada smo čuli, pa smo došli da to lično potvrdimo. Nestrpljivi građani došli su da iskoriste blagodeti ovog jezera. Kažu da su ovde svakodnevno, a da ovo nisu prazne priče uverili su se i sami.

Iz JKP “Drugi oktobar” Vršac vredno rade kako bi ovo vršačko blago bilo spremno za sve sugrađane. Izvršena je dezinfekcija vode, poslati su uzorci vode na ispitivanje, a radi se i na uređenju mobilijara.

Grad Vršac nastavlja da obogaćuje jezero raznim sadržajima, te će uskoro biti napravljen kutak i za najmlađe. Osim toga biće i raznih sportskih sprava.

Ove godine predviđeno je i postavljanje video nadzora, te će se na taj način oni sačuvati od lomljenja i uništavanja.

(Pančevac/RTV Pančevo)