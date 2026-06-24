Panel „Jača nego što misliš“ u Beloj Crkvi 

Panel pod nazivom „Jača nego što misliš“, koji je usmeren na jačanje žena i njihovo pozicioniranje u ekonomiji i društvu održan je u Beloj Crkvi u restoranu „Ostrvo“ na Vračevgajskom jezeru. Panelu su prisustvovali predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, kao i predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar, prenosi BCinfo.

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković istakla je da će Pokrajinska vlada nastaviti da pomaže ženama preduzetnicama, poručivši da je od izuzetne važnosti biti podrška većinskom delu populacije naše zemlje.

Predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar naglasila da opština aktivno pruža podršku ženama preduzetnicama, sa posebnim akcentom na udruženja žena, koja su nosioci društvenog života u svojim lokalnim zajednicama.

Marija Milovančević, predsednica Udruženja žena „Praktične Crvenčanke“ predstavila je svoje ručne radove kao i gastronomske specijalitete po receptu naših baka.

Panel diskusija „Jača nego što mislis“ regionalni je projekat koji se realizuje uz podršku Pokrajinske vlade i lokalnih samouprava, i omogućava ženama lakši pristup namenskim finansijskim konkursima.

(BCinfo)