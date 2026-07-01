Upis u srednje škole: Pančevci najviše birali tehničke smerove

Nakon objavljivanja konačnih rezultata raspodele maturanata po srednjim školama, u Pančevu je najveće interesovanje vladalo za mašinske i elektrotehničke smerove. Upis u srednje škole traje do 2. jula i može se obaviti elektronski ili neposredno u školama, dok će neraspoređeni učenici novu priliku za upis imati u drugom i trećem upisnom krugu.

Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele maturanata po srednjim školama i obrazovnim profilima. U pančevačkoj Osnovnoj školi Miroslav Mika Antić više od 100 osmaka – budućih srednjoškolaca – ispunilo je uslove za upis u škole po izboru. Pri vrhovima lista želja ove godine našle su se Elektrotehnička i Mašinska škola.

Svi učenici su nam se upisali, osim dvoje dece od kojih će se jedno upisati u privatnu školu, a drugo je stranac kojeg ćemo naknadno upisati. Mislim da sus vi zadovoljni. Zanimljivo je to što je gotovo polovina učenika upisala elektrotehničku ili mašinsku školu. Za njima se visoko rangira Tehnička škola “23. maj”, Medicinska škola, a u Gimnaziju se upisalo 18 učenika.

Vlada veoma veliko interesovanje za sve što ima veze sa IT sektorom, bilo da se radi o elektro struci ili mašinskoj grupi predmeta – navodi direktorka ove obrazovne ustanove, Dragana Krstić.

Preraspoređeni učenici moći će da se zvanično upišu u škole elektronskim putem preko portala Moja srednja škola, do 2. jula u 15 časova ili neposredno u srednjoj školi, 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Neraspoređeni đaci imaju priliku da ponovo konkurišu u toku dana, a već 30. juna biće objavljeni rezultati drugog upisnog kruga.

Kad je reč o pančevačkim srednjim školama, nakon prvog kruga ostalo je slobodnih mesta u Poljoprivrednoj školi – smerovi Poljoprivredni tehničar, Rukovalac poljoprivredne tehnike i Cvećar vrtlar i Mašinskoj školi – Operater mašinske obrade rezanjem i Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. Dostupni su i profili Serviser termičkih i rashladnih uređaja u Elektrotehničkoj i Tehničar za preradu nafte i gasa i Mesar u Tehničkoj školi. Mesta ima i u Gimnaziji – na smeru Učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, Nakon drugog upisnog kruga, 1. jula, biće objavljena lista dostupnih mesta za treći upisni krug.

(RTV Pančevo)