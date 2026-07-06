Vršac u znaku kulture, sporta i zabave

Godinama unazad jul u Vršcu poznat je po kalendaru događaja koji privlači veliki broj posetilaca iz cele zemlje. Od 5. do 8. jula održava se Međunarodni festival folklora „Vršacki venac“, uz bogat program igara i pesama iz različitih krajeva sveta, a prateća manifestacija je Etno sajam. Nakon toga publiku očekuje Vršačko sportsko leto, prenosi RTV Pančevo.

Marko Rašić, član Gradskog veća za sport i omladinu grada Vršca, najavio je da će se ove godine održati najpopularniji događaji u okviru manifestacije “Vršačko sportsko leto” koji svake godine privlače veliki broj posetilaca.

“Vršačko sportsko leto” nudi programe koji će trajati tokom celog leta, uz sportske sadržaje koji će obeležiti sezonu i ponuditi publici kvalitetan i dinamičan doživljaj. Glavni cilj manifestacije je promocija zdravog načina života i podesćanje na značaj aktivnog bavljenja sportskim aktivnostima.