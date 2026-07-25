Južni Banat

Zaprašivanje komaraca u Opovu: Danas tretman iz vazduha i sa zemlje

13:00

25.07.2026

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Foto: Milan Šupica

Opština Opovo najavila je za subotu, 25. jula 2026. godine u ranim večernjim časovima, akciju suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha. Pčelari se pozivaju na preduzimanje mera zaštite, a u slučaju loših vremenskih uslova tretman će biti odložen.
(Naše Opovo)

Tagovi

Dezinsekcija obaveštenje građanima Opovo pčelari Suzbijanje komaraca

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