Zaprašivanje komaraca u Opovu: Danas tretman iz vazduha i sa zemlje

Hronika
Udes kod nadvožnjaka u Pančevu izazvao zastoj
Hronika
13:45
25.07.2026
Opština Opovo najavila je za subotu, 25. jula 2026. godine u ranim večernjim časovima, akciju suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha. Pčelari se pozivaju na preduzimanje mera zaštite, a u slučaju loših vremenskih uslova tretman će biti odložen.
(Naše Opovo)
13:45
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