Zaprašivanje komaraca u Opovu: Danas tretman iz vazduha i sa zemlje

Opština Opovo najavila je za subotu, 25. jula 2026. godine u ranim večernjim časovima, akciju suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha. Pčelari se pozivaju na preduzimanje mera zaštite, a u slučaju loših vremenskih uslova tretman će biti odložen.

(Naše Opovo)