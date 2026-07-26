Treća Kovinska regata, nazaboravno druženje na reci

Treća Kovinska regata kreće 27. jula isplovljavljanjem učesnika iz Kovinskog dunavca. Regata će trajati do 7. avgusta kada će se 25 malih plovila se vratiti u Kovin. Planirano je da se plovi do Kupinova, zbog niskog vodostaja reka, kaže Divna Kirilov iz Turističke organizacije opštine Kovin, organizatora događaja.

U toku su završne priprema za treću Kovinsku regatu, kaže Divna Kirilov iz Turističke organizacije opštine Kovin, koja je i ove godine organizator ovog značajnog događaja nautičkog turizma. Spisak svih učesnika regate poslat je u Lučku kapetaniju u Beograd i očekuje se da regataši stignu u Kovin 26.jula kada ovo mesto obeležava svoju slavu Sabor Svetog Arhangela Gavrila.

Očekuje se njihov dolazak 26. jula tokom dana, na Kovinsku slavu, a tu veče planiran je i koncert Nevernih beba. U 9 sati 27.jula planiran je početak regate, kada će regataši isploviti iz Kovinskog dunavca.

Turistička organizacija opštine Kovin apeluje na građane Pančeva da u ponedeljak, 27. jula, od 13 časova ne koriste deo gradske plaže na Tamišu. Ključne informacije: Zabranjena zona : Potez od udruženja „Marko Kulić” do starog mosta.

Razlog : Prolazak i privremeno zadržavanje učesnika treće „Kovinske regate”.

Trajanje regate: Manifestacija traje od 27. jula do 8. avgusta na relaciji Kovin–Kanjiža–Kovin.





Molimo sve kupače i posetioce da se pridržavaju preporuka, oslobode prostor na obali i osiguraju bezbednost svih učesnika na vodi.

U ovogodišnjoj regati učestvovaće 25 manjih nautičkih plovila. Regata će kao što je i planirano trajati do 7. avgusta, kada se učesnici vraćaju u Kovin gde će im biti priređan svečani doček.

Regata će trajati 12 dana onako kako svo prvobitno i planirali. Učesnika ima manje, zato što neki regataši ne moguda sklone svoja plovila sa priveza, zbog niskog vodostaja Dunava i Save. Oko 25 plovila učestvovaće na Kovinskoj regati ove godine. Ploviće se skraćeno do Kupinova, možda još 20-tak kilometara uzvodno i trajaće do 7. Avgusta 2026 godine

I ove godine regataši će na svom putu ploviti Dunavom i Tamišem do Pančeva, gde će prvo usidriti.

“ U uzvodnoj plovidbi odmah svraćamo u Pančevo, a kao i predhodnih godina pristajemo i imaćemo prilike da vidimo jedinstvne svetionike, simbol Pančeva „, navodi organizator.

Kovinska regata biće i ove godine prilika da se ljubitelji reke i prirode okupe na jednom mestu. Pored druženja i sportskog duha, cilj manifestacije je promocija nautičkog turizma, kao i lepota naše zemlje. Organizaciju regate pomogla je opština Kovin.

(RTV Pančevo)