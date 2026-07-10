Vršac: Folklor spaja ljude, različiti jezici i tradicije u jednom krugu

Tradicionalni Međunarodni festival folklora „Vršački venac”, u organizaciji Kulturnog centra Vršac, još jednom je potvrdio status jedne od najznačajnijih manifestacija u regionu koja slavi kulturnu raznolikost i spaja narode kroz tradiciju i igru.

Ove godine, Vršac je bio epicentar svetske kulturne baštine, ugostivši brojne ansamble iz različitih krajeva sveta. Ulice i trgovi grada pod kulom danima su bili preplavljeni različitim jezicima, jedinstvenim melodijama i raskošnim, autentičnim narodnim nošnjama koje svedoče o bogatoj istoriji naroda koji su ih doneli.

Iz Kulturnog centra Vršac ističu da je festival ispunio svoju najvažniju misiju – brisanje granica i povezivanje ljudi.

„Različiti jezici, različite nošnje i različite tradicije, a samo jedan krug. Folklor ima moć da spaja ljude bolje od bilo kojih reči”, poručili su organizatori manifestacije.

Manifestacija je uspešno privedena kraju svečanim zatvaranjem, a organizatori su uputili veliku zahvalnost svim učesnicima koji su dali svoj doprinos da grad Vršac ove nedelje živi u ritmu tradicije.

„Hvala svim ansamblima što su i ove godine doneli deo atmosfere svojih zemalja u Vršac. Do novog susreta!”, navodi se u saopštenju Kulturnog centra Vršac, čime su zvanično otpočele pripreme za naredno izdanje ovog prestižnog festivala.

(Pančevac/S.L)