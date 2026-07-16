Sakule: Završena rekonstrukcija OŠ „Zoran Petrović“

SAKULE – U Osnovnoj školi „Zoran Petrović“ u Sakulama uspešno je izvršena zvanična primopredaja radova na kompletnoj rekonstrukciji i energetskoj sanaciji školskog objekta. Ovim činom formalno je okončan jedan od najvećih i najznačajnijih kapitalnih infrastrukturnih projekata u oblasti obrazovanja na teritoriji opštine Opovo, prenosi Naše Opovo.

Svečanoj primopredaji objekta prisustvovali su predstavnici finansijera projekta – Ministarstva za javna ulaganja Republike Srbije, predstavnici lokalne samouprave na čelu sa Opštinom Opovo, rukovodstvo OŠ „Zoran Petrović“, kao i predstavnici izvođača radova i stručnog nadzora.

Investicija vredna skoro 120 miliona dinara

Ovaj strateški važan projekat u potpunosti je finansiralo Ministarstvo za javna ulaganja. Ukupna vrednost svih izvedenih radova iznosi tačno 119.547.870,18 dinara sa uračunatim PDV-om.

Građevinske i energetske radove izvela je grupa ponuđača predvođena beogradskim preduzećem „Izolinvest“ d.o.o., dok je strogu kontrolu i stručni nadzor nad kompletnom realizacijom posla obavljala firma „Grad put“ iz Loznice. Kompletan posao uspešno je priveden kraju u ugovorenom roku od 360 kalendarskih dana od trenutka uvođenja građevinara u posao.

Svetski standardi i povratak đaka u klupe

Tokom današnjeg sastanka i obilaska zgrade zajednički je konstatovano da su svi ugovoreni radovi izvedeni kvalitetno i u skladu sa tehničkom dokumentacijom. Time su se i zvanično stekli uslovi za uspešno zatvaranje projekta i predaju škole na korišćenje.

Temeljnom rekonstrukcijom i energetskom sanacijom drastično su poboljšani:

Uslovi za nastavu: Modernizovane učionice i prostorije pružaju optimalan ambijent za učenje.

Bezbednost: Unapređene su bezbednosne strukture unutar i oko samog školskog objekta.

Energetska efikasnost: Nova izolacija i stolarija značajno će smanjiti potrošnju energenata i troškove grejanja.

Završetak ove investicije donosi ogromno olakšanje za oko 130 lokalnih đaka koji su tokom trajanja radova privremeno pohađali nastavu u obližnjoj Barandi. Nova era u istoriji škole u Sakulama potvrđuje jasnu i kontinuiranu opredeljenost države i lokalne samouprave da se sadašnjim i budućim generacijama osiguraju najviši obrazovni standardi.

(NašeOpovo)