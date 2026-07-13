Uspešan prijemni za srednje škole, ministarstvo položilo test kredibiliteta

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je uspešno sproveden prijemni ispit za učenike srednjih škola, dodajući da je ministarstvo položilo test kredibiliteta.

„U normalnim vremenima ovako nešto bi se podrazumevalo, međutim prošle godine ispit se održavao u uslovima najveće obrazovne krize u istoriji naše zemlje. Ove godine postojao je eho te krize i nije bilo izvesno da li ćemo stvar u potpunosti dovesti u zonu regularnosti“, rekao je Stanković na konferenciji za medije. Naveo je da je završni ispit polagalo 64.400 učenika, ističući da je prosečan broj bodova koji su učenici ostvarili na nivou prošlogodišnjih rezultata, te da je nešto slabiji učinak ostvaren u oblasti maternjeg jezika.

U oblasti matematike i izbornog predmeta, dodao je ministar, učenici su ostvarili nešto bolji rezultat u odnosu na prošlu godinu.

Stanković je naveo da je u prvom i drugom upisnom roku upisano ukupno 57.580 učenika, a najviše u srednje stručne škole – 73,7 odsto, dok je gimnazije upisalo oko 25 odsto učenika.

Istakao je da je ove godine opalo interesovanje za IT sektor jer, kako je rekao, poslednjih godina „nije došlo do inovacija nastavnih planova i programa u tim oblastima“.

Za to vreme, naveo je ministar, IT je napredovao, a istovremeno je došlo i do razvoja veštačke inteligencije.

„Veštačka inteligencija menja čoveka kao aktera u procesu programiranja, odnosno dizajna softvera i održavanja informacionih sistema“, istakao je ministar.

Dodao je da je zabeležena velika zainteresovanost za Filološku gimnaziju u Beogradu i Karlovačku gimnaziju, kao i za likovne umetnosti, posebno u Beogradu.

Govoreći o novim profilima koji su uvedeni ove godine, ministar je naveo da su u potpunosti popunjeni smerovi tehničar mehatronike vozila, mehaničar za montiranje i održavanje alata i firmopisac.

Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i predsednik Komisije za završni ispit i upis učenika u srednju školu, Ivan Ćilerdžić ocenio je da je taj ispit protekao „u najboljem mogućem redu“ i da nije bilo nikakvih nepravilnosti.

On je kazao da je oko 64.400 osnovaca ove godine bilo obuhvaćeno završnim ispitom kao i da su rezultati iz matematike i izbornog predmeta bolji nego prošlogodišnji.

„I ove godine je najviše interesovanja za izborni predmet bilo za geografiju, biologiju i istoriju, slede fizika i hemija“, kazao je Ćilerdžić.

Dodao je da je oko 32.000 ljudi bilo angažovano u sprovođenju celog sistema i održavanju završnog ispita.

„Tu su kako dežurni nastavnici pregledači i direktori škola supervizori, tako i oni koji su tri dana vršili ozbiljnu kontrolu na svim mestima a tu mislim na prosvetne savetnike i inspektore kako bi se kompletan proces završnog ispita održao pod istim uslovima za sve, u zakonom predviđenim uslovima, bez ikakve sumnje ili mogućnosti da dođe do bilo kakvih nepravilnosti“, kazao je pomoćnik ministra.

(Beta)