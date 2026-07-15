Italijanska magija u Vršcu: Izložba fotografija „Jesti očima“ od 17. jula u Domu vojske

VRŠAC – U okviru ovogodišnje manifestacije „Vršačko kulturno leto“, Kulturni centar Vršac i Italijanski institut za kulturu u Beogradu, u saradnji sa Ambasadom Italije, predstavljaju jedinstvenu izložbu fotografija pod nazivom „Jesti očima“. Postavka će biti otvorena za sve posetioce od 17. do 26. jula u Galeriji Doma vojske u Vršcu.

Ova nesvakidašnja izložba vodi publiku na vizuelno putovanje koje transformiše tradicionalni način posmatranja hrane, uzdižući ga do dubokog narativa o čovečanstvu, kolektivnoj memoriji i etičkim horizontima kroz dimenzije prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Četiri majstora italijanske fotografije

Autori izloženih radova su četvoro renomiranih italijanskih umetnika koji kroz svoj prepoznatljiv stil daju hrani potpuno novi izraz:

Luiza Valijeri – Jedna od najboljih italijanskih fotografkinja hrane, prepoznatljiva po spoju analognog razmišljanja i digitalne produkcije, sa akcentom na svetlost i preciznu kompoziciju.

Mauro Turati – Umetnik koji je nakon uspešne reklamne karijere usmerio svoj rad ka eksperimentalnoj i umetničkoj fotografiji.

Frančesko Ruči – Autor koji kroz formu vizuelnog pripovedanja detaljno ispituje društvene izazove i prilagođavanje u budućnosti.

Frančesko Marineli – Fotograf koji kroz svoje kadrove istražuje sopstveni jezik, pretačući lična iskustva i složene pojmove u moćne vizuelne ideje.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje umetnosti i kulturne estetike da posete Galeriju Doma vojske i dožive hranu kao vrhunski umetnički simbol.

(Pančevac)