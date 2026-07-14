POLEN U PANČEVU: Štir raste

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Period relativno niskih koncentracija polena se nastavlja, pa lekari iz Zavoda savetuju i alergičarima boravan u prirodi
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Period relativno niskih koncentracija polena se nastavlja, pa lekari iz Zavoda savetuju i alergičarima boravan u prirodi
U 28. kalendarskoj nedelji, od 6. do 12. jula, u vazduhu grada Pančeva su izmerene niske koncentracije polena, obaveštava Zavod za javno zdravlje Pančevo.
Za ovu sedmicu je probnozirano povećanje koncentracija polena štira i opadanje koncentracija polena konoplje, čempresa, četinara i lipe. Koncentracije ostalih vrsta polena, koje se mere u Pančevu, će stagnacirati.
Vreme praćeno niskim koncentracijama polena može se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom, savetuje doktorka Snežana Đurić iz pančevačkog Zavoda za javno zdravlje.
(Pančevac)
Period relativno niskih koncentracija polena se nastavlja, pa lekari iz Zavoda savetuju i alergičarima boravan u prirodi
19:01
14.07.2026
Period relativno niskih koncentracija polena se nastavlja, pa lekari iz Zavoda savetuju i alergičarima boravan u prirodi
17:51
14.07.2026
Period relativno niskih koncentracija polena se nastavlja, pa lekari iz Zavoda savetuju i alergičarima boravan u prirodi
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14.07.2026
Period relativno niskih koncentracija polena se nastavlja, pa lekari iz Zavoda savetuju i alergičarima boravan u prirodi
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14.07.2026
Period relativno niskih koncentracija polena se nastavlja, pa lekari iz Zavoda savetuju i alergičarima boravan u prirodi
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