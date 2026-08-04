Kovačica u znaku slovačke tradicije





Dvorište Mesne zajednice u Kovačici postalo je centar slovačke gastronomske baštine i kulturnog nasleđa. U okviru prvih predsvečanosti, organizovan je bogat program posvećen očuvanju starih recepata, običaja i povezivanju slovačkih sredina širom Vojvodine,prenosi RTV Kovačica.

Udruženje žena Kovačica uspešno je realizovalo treću po redu gastronomsku manifestaciju posvećenu kuvanju taški sa makom, dok su članovi Memorijalnog centra „Dr Janko Buljik” pripremali jedno od najpoznatijih nacionalnih jela – brinzove galuške.

Čuvanje bakinih recepata od zaborava

Posetioci su imali jedinstvenu priliku da besplatno degustiraju tradicionalne slovačke specijalitete poput taški sa makom i knedli sa sirom, čiji se ukusi generacijama prenose sa kolena na koleno. Jedna od učesnica objasnila je motivaciju za učešće na ovoj manifestaciji:

„Pa došli smo na ideju zbog toga što je to bakin recept i nismo hteli da se zaboravi tako nešto. Mislim, to je stvarno jako ukusno i dobro. Svi vole te taške i ja mislim da to samo mi pravimo i da se ne zaboravi od baka to što su one pravile.”

Pored bogate gastronomske ponude, manifestaciju je pratila i izložba ručnih radova, domaćih rezanaca, mlevene crvene paprike, autohtonog maka i čajeva.

Gostujuća udruženja iz susednih mesta istakla su važnost međusobnog povezivanja, uprkos slabijoj dnevnoj poseti:

„Došli su nam gosti iz susednih ovih sela i došli su nam gosti iz drugih sela, iz slovačkih sela što mi odlazimo kod njih. Tako da je bilo jako lepo organizovano, samo malo publike. Predstavljamo se sa kolačima po staroj recepturi, rezancima domaće izrade, crvenom paprikom mlevenom i domaćim makom. Utisci su lepi, samo je malo naroda, nekako je malo posećeno. Možda će biti kasnije, ne znam. Značaj ovakvih manifestacija je razmena iskustva, recepata, druženje, pričamo. Bitno je to druženje.”

Istorijski uvod u Slovačke narodne svečanosti

Ovaj događaj nosi istorijski značaj za lokalnu zajednicu jer se predsvečanosti po prvi put na ovakav način organizuju u Kovačici, kao zvaničan uvod u centralne Slovačke narodne svečanosti koje se tradicionalno održavaju u Bačkom Petrovcu.

Predstavnici organizatora naglasili su širi kulturni kontekst manifestacije:

„Ova manifestacija nije uobičajena zato što je ovo prvi put proslava Slovačkih narodnih svečanosti u Kovačici. Ovo su predsvečanosti pred Narodnim slovačkim svečanostima i jako nam je drago što se i u Kovaćici na takav način obeležava naš najveći praznik, najveći praznik slovačke manjine u Srbiji. Danas već po treći put se organizuje kuvanje taški od maka, a imali smo mogućnost da se probaju i knedle sa sirom. To su tradicionalna slovačka jela, a značaj ovakvih manifestacija, ovakvih događaja je taj da čuvamo našu kulturu, našu tradiciju. Praktično, i ovo je gastronomska kultura. Na ovaj način čuvamo jela, recepte naših baka i imamo priliku da mladim generacijama pokažemo kako se spremaju naša tradicionalna slovačka jela. Osim toga, imali smo priliku da uživamo u divnoj slovačkoj muzici, koja nam je eto tako još ulepšala ovaj današnji dan, a večeras ćemo imati priliku da čujemo i grupu Sokoli koje dolaze iz Slovačke. Za prvi put, kada se slave Svečanosti u Kovačici, mislim da je zaista sve bilo fantastično organizovano.”

Muzički spektakl za kraj i nastavak u Padini

Večernji sati doneli su muzičku završnicu uz koncert poznatog slovačkog sastava „Sokoli”. Muzičari koji su doputovali iz Slovačke oduševili su mnogobrojnu publiku spojem tradicionalnih melosa i savremenog zvuka, podigavši atmosferu uz pesmu i igru.

Nakon uspešnog vikenda u Kovačici, koji je obuhvatio i atraktivnu e-bike turu, program predsvečanosti u organizaciji Opštine Kovačica nastavlja se narednih dana u susednoj Padini.

(RTV Kovačica)