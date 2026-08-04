Kovačica u znaku slovačke tradicije

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Mirisi bakinih recepata i zvuci „Sokola” otvorili prve predsvečanosti, muzički spektakl za kraj i nastavak u Padini
19:00
04.08.2026
Mirisi bakinih recepata i zvuci „Sokola” otvorili prve predsvečanosti, muzički spektakl za kraj i nastavak u Padini
„Pa došli smo na ideju zbog toga što je to bakin recept i nismo hteli da se zaboravi tako nešto. Mislim, to je stvarno jako ukusno i dobro. Svi vole te taške i ja mislim da to samo mi pravimo i da se ne zaboravi od baka to što su one pravile.”
„Došli su nam gosti iz susednih ovih sela i došli su nam gosti iz drugih sela, iz slovačkih sela što mi odlazimo kod njih. Tako da je bilo jako lepo organizovano, samo malo publike. Predstavljamo se sa kolačima po staroj recepturi, rezancima domaće izrade, crvenom paprikom mlevenom i domaćim makom. Utisci su lepi, samo je malo naroda, nekako je malo posećeno. Možda će biti kasnije, ne znam. Značaj ovakvih manifestacija je razmena iskustva, recepata, druženje, pričamo. Bitno je to druženje.”
„Ova manifestacija nije uobičajena zato što je ovo prvi put proslava Slovačkih narodnih svečanosti u Kovačici. Ovo su predsvečanosti pred Narodnim slovačkim svečanostima i jako nam je drago što se i u Kovaćici na takav način obeležava naš najveći praznik, najveći praznik slovačke manjine u Srbiji. Danas već po treći put se organizuje kuvanje taški od maka, a imali smo mogućnost da se probaju i knedle sa sirom. To su tradicionalna slovačka jela, a značaj ovakvih manifestacija, ovakvih događaja je taj da čuvamo našu kulturu, našu tradiciju. Praktično, i ovo je gastronomska kultura. Na ovaj način čuvamo jela, recepte naših baka i imamo priliku da mladim generacijama pokažemo kako se spremaju naša tradicionalna slovačka jela. Osim toga, imali smo priliku da uživamo u divnoj slovačkoj muzici, koja nam je eto tako još ulepšala ovaj današnji dan, a večeras ćemo imati priliku da čujemo i grupu Sokoli koje dolaze iz Slovačke. Za prvi put, kada se slave Svečanosti u Kovačici, mislim da je zaista sve bilo fantastično organizovano.”