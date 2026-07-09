POLEN U PANČEVU: Ambrozija polako dolazi

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U toku je period sa niskim koncentracijama polena što i alergičarima daje priliku za boravak u prirodi
U 27. kalendarskoj nedelji, od 29. juna do 5. jula u vazduhu grada Pančeva detektovane su niske koncentracije polena, pokazuju merenja Zavoda za javno zdravlje Pančevo.
Za ovu sedmicu prognozirano je opadanje koncentracija polena konoplje, čempresa, četinara, vrbe i lipe, dok će koncentracije ostalih vrsta polena, čija se koncentracija meri u Pančevu, biti u stagnaciji.
Kako preporučuje doktorka Snežana Đurić, vreme praćeno niskim koncentracijama polena može se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom.
(Pančevac)
U toku je period sa niskim koncentracijama polena što i alergičarima daje priliku za boravak u prirodi
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U toku je period sa niskim koncentracijama polena što i alergičarima daje priliku za boravak u prirodi
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U toku je period sa niskim koncentracijama polena što i alergičarima daje priliku za boravak u prirodi
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U toku je period sa niskim koncentracijama polena što i alergičarima daje priliku za boravak u prirodi
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