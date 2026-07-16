Savremeni nemački filmovi pod otvorenim nebom: Od 17. do 25. jula besplatne projekcije u Vršcu

Ljubitelji sedme umetnosti u Vršcu imaće priliku da uživaju u vrhunskim ostvarenjima savremene nemačke kinematografije. U okviru Vršačkog kulturnog leta, od 17. do 25. jula u Bašti Doma vojske biće održan filmski program „Filmovi na putu”, a ulaz na sve projekcije je besplatan.

Manifestaciju zajednički organizuju Gete Institut u Beogradu i Kulturni centar Vršac. Program predstavlja pažljivo odabranu selekciju filmova koji su prethodno prikazivani u okviru prestižnog GoetheFEST-a – festivala nove nemačke filmske produkcije. Sve projekcije počinju svake večeri u 21 sat.

Priče koje podstiču na razmišljanje i razgovor

Ovogodišnji repertoar donosi izbor autorskih filmova nastalih u poslednjih pet godina koji se bave dubokim unutrašnjim stanjima, društvenim tenzijama i ličnim dramama.

„Savremeni nemački film ostaje veran svojoj tradiciji: da o svetu govori kroz pojedinca, a o društvu kroz suptilne, lične priče. Upravo to povezuje filmove u ovoj selekciji – način na koji otvaraju pukotine kroz koje dopire svet tema koje podstiču razmišljanje, preispitivanje i razgovor“, istakla je selektorka programa GoetheFEST-a Sunčica Šido.

Devet vrhunskih ostvarenja na repertoaru

Tokom devet festivalskih večeri, vršačka publika će moći da pogleda sledeće filmove:

„Dragi Tomase” (režija Andreas Klajnert) – Snažan biografski portret buntovnog pisca Tomasa Braša, koji je osvojio čak devet nominacija za Zlatnog medveda.

„Jok” (režija Ditrih Brigeman) – Drama nagrađena za režiju u Karlovim Varima koja istražuje porodične sisteme i preteću rutinu svakodnevice.

„The Trouble with Being Born” (režija Sandra Volner) – Provokativna naučno-fantastična drama o androidu-devojčici koja istražuje virtuelne i psihičke realnosti.

„Sunce i beton” (režija David Vnent) – Surova priča o odrastanju trojice tinejdžera u ozloglašenom berlinskom naselju Gropijusštat, suočenih sa siromaštvom i uličnim nasiljem.

„Rabije Kurnaz protiv Džordža Buša” (režija Andreas Drezen) – Topla i duhovita politička drama zasnovana na istinitoj priči o majci koja vodi pravnu bitku protiv SAD kako bi oslobodila sina iz Gvantanama.

„Crveno nebo” (režija Kristijan Pecold) – Dobitnik Srebrnog medveda u Berlinu koji suptilno gradi atmosferu kreativne krize i međuljudskih tenzija dok se oko likova širi šumski požar.

„Undine” (režija Kristijan Pecold) – Fascinantna moderna interpretacija drevnog mita o tajanstvenoj ženi od vode.

„Poslednje pogubljenje” (režija Franciska Štinkel) – Potresna politička drama inspirisana istinitim događajima o poslednjoj osobi koja je pogubljena u Istočnoj Nemačkoj.

„Egzil” (režija Visar Morina) – Napeta psihodrama koja se bavi složenim pitanjima integracije, otuđenja i gubitka pripadnosti.

Organizatori pozivaju sve građane Vršca i posetioce da iskoriste tople julske večeri i uživaju u magiji otvorenog bioskopa u Bašti Doma vojske.

(Pančevac)