„Bangul“ 26. jula okuplja majstore gulaša

Miris goveđeg gulaša i ove godine širiće se parkom ispred novoseljanske osnovne škole, gde će 26. jula, biti održano 15. takmičenje u pripremanju ovog specijaliteta – „Bangul 2026“, u organizaciji Udruženja „Banatski trougao“.

Tokom proteklih godina pomenuto takmičenje preraslo je u jednu od prepoznatljivih letnjih manifestacija Banatskog Novog Sela, okupljajući brojne ekipe, meštane i goste koji, osim u kulinarskom nadmetanju, uživaju i u druženju i dobroj atmosferi.

Kotizacija po ekipi iznosi 2.000 dinara, a učesnici za taj iznos dobijaju hleb, kiselu vodu i dve majice sa obeležjem manifestacije.

Gulaš će se pripremati isključivo na plinskim gorionicima, dok će najbolje ekipe biti nagrađene prigodnim peharima.

U slučaju lošeg vremena, „Bangul 2026“ biće održan na prostoru zelene pijace.

Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 062/616-436 i 064/866-21-41.

(Pančevac/J. Filipović)

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