Selo

NOVO SELO: U susret 8. martu izložba hekleraja

13:00

06.03.2026

Podeli vest:

Foto: Privatna arhiva
Foto: Privatna arhiva

Udruženje žena „Novoseljanke/Boboacele“ dvanaesti put prirediće tradicionalnu izložbu pod nazivom „U susret Osmom martu“ 7. marta od 12 sati u zgradi lokalne Mesne zajednice.

Tom prilikom biće izloženi radovi naših sugrađanki koje su dobile u nasleđe, a do sada nisu izlagane.

Foto: Privatna arhivaFoto: Privatna arhiva

Prema rečima organizatorki, reč je o hekleraju i tom prilikom moći će da budu viđene razne vrste bodova, odnosno načina heklanja.

(Pančevac/J. Filipović)

Iran dobio novog vrhovnog vođu: Ovaj čovek preuzima Hamneijevo mesto

Novo Selo slavi 260 godina od osnivanja predstojećeg vikenda uz bogat program

Tagovi

izložba Međunarodni dan žena osmi mart

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.