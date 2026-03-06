NOVO SELO: U susret 8. martu izložba hekleraja

Blokada Ormuskog moreuza: Evo gde Evropa može da nađe spas
15:58
06.03.2026
12:00Vlada Srbije besplatno šalje avione po svoje građane,a Nemačka naplaćuje 500 evra po sedištu za evakuaciju
12:00Vlada Srbije besplatno šalje avione po svoje građane,a Nemačka naplaćuje 500 evra po sedištu za evakuaciju
Udruženje žena „Novoseljanke/Boboacele“ dvanaesti put prirediće tradicionalnu izložbu pod nazivom „U susret Osmom martu“ 7. marta od 12 sati u zgradi lokalne Mesne zajednice.
Tom prilikom biće izloženi radovi naših sugrađanki koje su dobile u nasleđe, a do sada nisu izlagane.
Prema rečima organizatorki, reč je o hekleraju i tom prilikom moći će da budu viđene razne vrste bodova, odnosno načina heklanja.
(Pančevac/J. Filipović)
Iran dobio novog vrhovnog vođu: Ovaj čovek preuzima Hamneijevo mesto
Novo Selo slavi 260 godina od osnivanja predstojećeg vikenda uz bogat program
15:58
06.03.2026
13:00
06.03.2026
18:51
03.03.2026
14:00
03.03.2026
13:39
03.03.2026
AUD
71.19 RSD
BAM
60.03 RSD
CAD
74.10 RSD
CHF
129.51 RSD
EUR
117.40 RSD
GBP
134.79 RSD
SEK
10.97 RSD
USD
101.28 RSD
09:30
06.03.2026
17:00
05.03.2026
14:00
05.03.2026
10:59
05.03.2026