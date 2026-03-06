NOVO SELO: U susret 8. martu izložba hekleraja

Udruženje žena „Novoseljanke/Boboacele“ dvanaesti put prirediće tradicionalnu izložbu pod nazivom „U susret Osmom martu“ 7. marta od 12 sati u zgradi lokalne Mesne zajednice.

Tom prilikom biće izloženi radovi naših sugrađanki koje su dobile u nasleđe, a do sada nisu izlagane.

Prema rečima organizatorki, reč je o hekleraju i tom prilikom moći će da budu viđene razne vrste bodova, odnosno načina heklanja.

(Pančevac/J. Filipović)

Iran dobio novog vrhovnog vođu: Ovaj čovek preuzima Hamneijevo mesto

Novo Selo slavi 260 godina od osnivanja predstojećeg vikenda uz bogat program