Banatsko Novo Selo: Đaci ulepšali školsko dvorište povodom Dana planete Zemlje

BANATSKO NOVO SELO – Osnovna škola „Žarko Zrenjanin” iz Banatskog Novog Sela obeležila je Dan planete Zemlje ekološkom akcijom koja je ujedinila učenike i lokalnu zajednicu u zajedničkom cilju – očuvanju i ulepšavanju životne sredine.

Ovogodišnje obeležavanje proteklo je u znaku sadnje cveća u školskom dvorištu, čime je ovaj prostor dobio potpuno novi, vedriji izgled. Inicijativa za ovu simboličnu akciju potekla je direktno od članova Učeničkog parlamenta. Njihov predlog naišao je na opštu podršku, čime su đaci još jednom pokazali visok stepen svesti o važnosti očuvanja prirode, zajedništva i lične odgovornosti prema okruženju.

Realizaciju ove ideje značajno su pomogle donatorke Marinka Malica i Margareta Malica. Zahvaljujući njihovoj podršci, obezbeđene su sadnice koje su đaci, uz osmehe i timski rad, posadili u dvorištu škole.

Iz škole poručuju da je ovo bila idealna prilika da se deca kroz praktičan rad nauče da mali, ali konkretni koraci, mogu dovesti do velikih i vidljivih promena za našu planetu. Ovim gestom, dvorište škole „Žarko Zrenjanin” postalo je primer kako se zajedničkim trudom i ekološkom svešću gradi lepša budućnost.

