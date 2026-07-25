RZS objavio kolika je bila prosečna plata u maju

U Srbiji je prosečna (bruto) zarada u maju ove godine iznosila 163.470 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) bila 118.398 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za maj 2026. godine, nominalno je bila veća 9,8 odsto, a realno za 6,1 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 9,9 odsto, odnosno za 6,2 odsto realno, navedeno je u saopštenju.

U poređenju sa prethodnim mesecom (aprilom), prosečna neto plata manja je za 3.407 dinara.

Medijalna neto zarada za maj 2026. godine iznosila je 93.277 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Rast bruto zarada u periodu januar-maj 2026. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,1 odsto nominalno, odnosno osam odsto realno, dok je prosečna neto zarada bila veća za 11,3 odsto nominalno, odnosno za 8,2 odsto realno, objavio je RZS.

(Nova ekonomija)