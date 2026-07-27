Vanredna sednica Skupštine Srbije: Glasa se o nepoverenju Vladi

Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine počelo je danas, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje Predloga za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije.

Sednici pisustvuje 183 poslanika.

Prethodno je u prvom pokušaju utvđivanja kvoruma bilo prisutno 48 poslanika, od 62 koliko ih je podnelo predlog.

Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane”.

Za ovu sednicu utvrđen je dnevni red sa samo jednom tačkom – Predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije.

(Pančevac)