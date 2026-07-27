Jabuka; Tunir u malom fudbalu u okuplja čak 22 ekipe

U Jabuci je počeo Turnir u malom fudbalu Jabuka 2026. Ovogodišnje izdanje tradicionalnog sportskog takmičenja okupilo je rekordni broj učesnika – u narednih desetak dana za vredne nagrade boriće se čak 22 ekipe iz Južnog Banata i okoline.

U susret seoskoj slavi – Svetom Iliji – na sportskom terenu u Jabuci ponovo se igra mali fudbal! Tradicionalni turnir Jabuka 2026 i zvanično je počeo, a ovogodišnje izdanje obećava sjajnu atmosferu i brojna iznenađenja. Prema rečima organizatora, zabeleženo je rekordno interesovanje učesnika, te će se za vredne nagrade, ali i ovacije navijača, boriti čak 22 ekipe.

Svake večeri do 31. jula ljubitelji sporta iz Jabuke, ali i okolnih mesta imaće priliku da uživaju u po pet sportskih okršaja, dok će se finalne utakmice odigrati nakon centralne proslave, posle 2. avgusta. Organizatori napominju da će se u slučaju lošijih vremenskih uslova termini menjati, o čemu je posetioci biti blagovremeno obavešteni.

Za najbolje igrače obezbeđen je nagradni fond – 50 000 dinara za treće mesto, 150 000 za drugo, i čak 500 000 dinara za pobednike turnira.

Važna novina ogleda se u tome što će Turnir Jabuka 2026 imati i humanitarni karakter, a prikupljena sredstva biće donirana osnovnoj školi u Jabuci.

(RTV Pančevo)