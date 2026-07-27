Vučić primio ambasadora Mađarske u oproštajnu posetu: Hvala na ličnom angažovanju i doprinosu odnosa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara kome je zahvalio na posvećenosti, ličnom angažovanju i značajnom doprinosu unapređenju odnosa dve zemalja i dodao da su odnosi Srbije i Mađarske na najvišem istorijskom nivou, utemeljeni na međusobnom poverenju, uvažavanju i iskrenom prijateljstvu naših naroda.

– Srdačan i sadržajan razgovor sa ambasadorom Mađarske Jožefom Mađarom, kojem sam zahvalio na posvećenosti, ličnom angažovanju i značajnom doprinosu unapređenju odnosa naših zemalja tokom njegovog diplomatskog mandata u Srbiji – naveo je Vučić na instagram nalogu buducnostsrbijeav.

Istakao je da su odnosi Srbije i Mađarske danas na istorijski najvišem nivou, utemeljeni na međusobnom poverenju, uvažavanju i iskrenom prijateljstvu naših naroda.

– Posebnu pažnju posvetili smo strateškom partnerstvu i daljem povezivanju u oblastima energetike, infrastrukture i ekonomije, kao i realizaciji projekata od zajedničkog interesa.Srbija visoko ceni doslednu podršku Mađarske našem evropskom putu i njen doprinos očuvanju mira, stabilnosti i prosperiteta regiona. Uveren sam da ćemo nastaviti da učvršćujemo veze i otvaramo nove mogućnosti na dobrobit građana obe zemlje – dodao je predsednik.

Vučić je ambasadoru Mađaru poželeo mnogo uspeha u budućem radu i zahvalio na svemu što je učinio za dodatno zbližavanje Srbije i Mađarske.

(Pančevac)